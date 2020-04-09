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Объяснен рост числа зараженных коронавирусом в России

Объяснен рост числа зараженных коронавирусом в РоссииФото: Илья Питалев / РИА Новости

Рост числа зараженных коронавирусом в России объясняется тем, что многие граждане не сразу начали соблюдать режим самоизоляции, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в эфире передачи «Прямой эфир». Выпуск опубликован в YouTube.

«Последний рост инфекции за вчера <…> просчитывается, как раз через пять-семь-восемь дней <…> после вот этих шашлыков», — отметила она.

Ранее Малинникова объяснила рост числа молодых россиян с коронавирусом тем, что неделю назад некоторые граждане выехали на природу в окружении других людей вместо самоизоляции.

4 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о путях передачи коронавируса. В 96 процентах случаев коронавирус передается капельным путем, а в оставшихся 4 процентах случаев инфекция передается воздушным путем и способна сохраняться на поверхности 72 часа. При этом один заразившийся с ярко выраженными симптомами коронавируса может заразить до трех человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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