Обнародованы последние данные по заболевшим коронавирусом во всем мире

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Обнародованы последние данные по заболевшим коронавирусом во всем мире: количество заболевших составило более 1,5 миллиона. Это следует из данных сайта американского университета Джона Хопкинса.

По состоянию на утро 9 апреля общее количество россиян с положительным результатом тестов на COVID-19 составило 8 672, еще 570 человек излечились.

Лидером по числу подтвержденных случаев остаются США (432 132). Испания находится на втором месте по числу инфицированных (148 220), Италия — на третьем месте, там заразились 139 422 человека.

Всего в мире от коронавирусом заразились более 1,5 миллиона человек, 88 538 человек умерли, более 329,8 тысячи излечились.