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Оценена стоимость коронавируса для мировой экономики

Оценена стоимость коронавируса для мировой экономикиФото: Globallookpress.com

Из-за пандемии коронавируса мировая экономика может недосчитаться порядка 5,5 триллиона долларов за ближайшие два года. К такому выводу пришли аналитики JPMorgan Chase, подсчитывая стоимость COVID-19 для мира, сообщает Bloomberg. Это равнозначно потере целой страны, например, Японии, указывает агентство.

По словам аналитиков, сейчас мир погружается в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х. Экономический спад будет недолгим, но для восстановления потребуется время: к докризисным показателем мировой ВВП сможет вернуться не раньше 2022 года.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии под угрозой потери работы или сокращения зарплаты оказались более миллиарда человек по всему миру. Сильнее остальных от этого могут пострадать работники гостиничного бизнеса, общественного питания и торговли. Кроме того, по оценкам Всемирной торговой организации (ВТО), спад в мировой торговле может превысить 30 процентов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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