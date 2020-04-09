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Оценена стоимость запуска успешного канала на YouTube

Оценена стоимость запуска успешного канала на YouTubeФото: Depositphotos

Международная медиасеть Yoola, работающая с крупнейшими инфлюенсерами и брендами оценила, сколько стоит запуск канала на YouTube, который имеет шанс претендовать на успех. По оценке медиасети, стоимость старта может варьироваться в пределах нескольких десятков миллионов рублей, заявили в Yoola «Ленте.ру».

В компании пояснили, что запуск успешного канала означает игру на перспективу. Для того чтобы понять эффективность созданной площадки, требуется год-два. Чтобы сделать выводы о канале необходима не одна единица контента, а минимум сезон.
В соответствии с этим цена старта канала в 2020 году может исчисляться в пределах нескольких десятков миллионов рублей. Причем львиную долю бюджета будет составлять не производство контента, а его продвижение.

Реалии современного YouTube таковы, что чтобы выделиться из общего потока контента на YouTube необходимо приложить недюжинные усилия в рекламе своего продукта, объясняют в Yoola.

В феврале стало известно, что расставание скандальных YouTube-блогеров Джейка Пола (Jake Paul) и Таны Монго (Tana Mongeau) повысило их узнаваемость и в итоге принесло им сотни миллионов долларов. После разрыва Монго выпустила собственный парфюм, который раскупили за 76 минут, а Пол одержал победу в боксерском поединке против блогера AnEsonGib.

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По материалам: lenta.ru

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