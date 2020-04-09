Очевидец рассказал о пожаре в доме престарелых

Вадим Карасев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Житель Москвы Ярослав Мельников, который оказался на месте пожара в доме престарелых «Третий возраст», рассказал о происшествии в беседе с РЕН ТВ.

Мужчина находился в хостеле и выбежал на улицу, когда услышал пожарные сирены. Он начал помогать эвакуировать людей из дома престарелых. «Помогали, таскали инвалидные коляски, одеяла, теплую одежду. Естественно, была паника», — рассказал очевидец. По словам Мельникова, было «очень страшно».

Возгорание в пансионате произошло в среду, 8 апреля. По предварительным данным, пожар начался с подвального этажа, потом перекинулся на первый. В здании произошло сильное задымление. Ранее сообщалось, что 50 человек были эвакуированы из здания, еще 13 были спасены сотрудниками МЧС. В результате происшествия четыре человека погибли. По факту пожара возбуждено уголовное дело.