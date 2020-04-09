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Ольга Чудакова: «У меня были жуткие последствия ЭКО»

Ольга Чудакова: «У меня были жуткие последствия ЭКО»
В личной жизни артистки было три Алексея. В первого будущая звезда влюбилась в подростковом возрасте. За второго — актера Алексея Моисеева — вышла замуж, родила ему сына Никиту. Пара рассталась, сумев сохранить теплые дружеские отношения.

К 40 годам Ольга решила стать мамой во второй раз. В этом ее поддержал новый избранник — тоже Алексей. Но из-за проблем со здоровьем артистка не могла забеременеть естественным путем. Оставался один выход — помощь врачей.

«Была попытка ЭКО, когда меня обманули — взяли деньги, не проведя основную процедуру. Это было чудовищно. У меня после этого были жуткие последствия, повлекшие за собой серьезную операцию. После нее шансы восстановить детородную функцию были 50 на 50. Но я пошла на это, и в моей жизни встретился удивительный врач, которому я безмерно благодарна», — рассказала 42-летняя артистка на передаче «Судьба человека».

Специалист сделал свое дело — Ольга забеременела. Увидев на тесте две заветные полоски, она всерьез испугалась. «Я была уже в возрасте, не понимала, смогу ли содержать ребенка... Психосоматика делает свое дело. Доктор убедил, что все у меня получится. И все получилось!» — продолжила она.


Спустя восемь месяце на свет появилась долгожданная дочь актрисы. Малышку назвали Марией. Вот только семейная жизнь Ольги и Алексея не сложилась — пара рассталась после 10 лет совместной жизни.

«Это было упрямство с моей стороны, — призналась артистка, отмечая, что эти отношения стали портиться в то время, когда она мечтала о второй беременности. —  Может, он не выдержал. Понял, что на пути этого паровоза лучше не стоять. Внутри любой женщины таится разрушительная сила. Главное, не доводить ее до ярости и отчаяния, тогда она начинает крушить все вокруг себя. Наверно, у него хватило мудрости просто отпустить меня, за что я ему очень благодарна».

Фото: кадр сериала «Сезон любви», Facebook.com

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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