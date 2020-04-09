ОП Москвы проголосует за кандидатуру в состав Мосгоризбиркома

Влада Некрасова

Общественная палата Москвы в пятницу будет голосовать за предложение по кандидатуре в состав Мосгоризбиркома, сообщил заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

"ОП Москвы завтра будет голосовать за предложение по кандидатуре в состав Мосгоризбиркома. Наша комиссия предложит Ольгу Кириллову, которая летом-осенью 2019 года представляла ОП Москвы во МГИКе",- написал Венедиктов.

Ранее несколько членов ОП Москвы были выбраны в рабочую группу Мосгоризбиркома с правом присутствовать на мероприятиях по избирательной кампании на выборах депутатов Мосгордумы в 2019 году.