Опасные заблуждения о коронавирусе собрали в один список

Вадим Карасев

Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

В Индии запустили кампанию по борьбе с нетрадиционными методами лечения коронавируса под хештегом #CautionYesPanicNo. Решение объявить войну ложным советам объясняется тем, что подобные варианты исцеления обрели большую популярность среди населения страны.

Журналисты призывают не доверять всей информации, которую распространяют в интернете, и следовать только инструкциям, одобренным правительством страны.

Издание Navbharat Times собрало в один список подобные опасные заблуждения, которые бытуют среди индийцев, желающих обезопасить себя от заражения. Так, жители страны считают, что нанесение алкоголя или хлорки на кожу якобы убивает вирус. Также в материале говорится о том, что чеснок на самом деле не помогает бороться с коронавирусом. Кроме того, снег и холодная погода не предотвращают распространение коронавируса, уточнило издание.

Жителей Индии также призвали не верить в то, что купание в горячей воде помогает не заразиться, а комары являются разносчиками нового вируса. Также не стоит верить данным, что сушилки для рук уменьшают вероятность заражения. Еще одним мифом, популярным в Индии, является мнение о том, что домашние животные разносят вирус, а заболеть могут только пожилые люди.

На данный момент в Индии зарегистрировано более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом. От инфекции в стране скончались 149 человек, еще 411 успешно вылечились. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о 21-дневном карантине на всей территории страны.