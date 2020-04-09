Оставленная в центре для детей-сирот внучка солиста группы «Кар-Мэн» Сергея Лемоха обрела семью

Алексей Вольцев

Наверно, тяжело представить, что пережила 6-летняя Марина, которую забрали от родной прабабушки в незнакомое учреждение к чужим людям. Однако судьба девочки сейчас вновь кардинально изменилась.

В середине октября прошлого года «СтарХиту» стало известно, что внучка музыканта находится в реабилитационный центр «Согласие». Якобы 6-летнюю Марину отдала туда 80-летняя прабабушка Талина Ивановна, которая физически не могла справиться с малышкой. Помощи от близких нет: родная мать малышки Людмила бросила работу и начала злоупотреблять алкоголем.

Знаменитый дедушка, певец Сергей Лемох, вычеркнул из жизни внучку и отказывается от общения с ней, а старший брат музыканта и вовсе уверен, ребенку лучше жить в приемной семье. Возможно, к счастью, но слова родственника маленькой девочки не сбылись. Мы позвонили до центра и узнали, как себя чувствует кроха.

«У нас Марина больше не числится, — рассказывают «СтарХиту» сотрудники центра «Согласие». — Ребенка несколько месяцев забрали. Насколько знаем, прабабушка вернула малышку назад домой»

Напомним, весной прошлого года соседи хотели лишить Людмилу родительских прав и забрать ребенка к себе. Тогда законная мать уверяла, что в скандальном деле замешан корыстный интерес двух сестер — Елены и Евгении. Женщины, которые прежде бескорыстно помогали маленькой Марине, теперь тоже охотятся за опекунством и деньгами, которые будут выплачены государством.





«Что, если ребенок попадет к ним и окажется еще в более ужасных условиях? Две охотницы за деньгами или мать, которая встала на путь исправления, — что будет лучше для ребенка, пока не ясно. Люся на днях перенесла операцию, сейчас уже идет на поправку. На этой неделе у нее выписка из реабилитационного центра. Родственники, включая знаменитого папу, так и не вышли на связь. Что касается отца Марины, то он стюард в одной крупной авиакомпании, не платит алименты и не признает, что девочка его», — рассказывал «СтарХиту» представитель Людмилы.

Центр «Согласие», в котором теперь оказалась девочка, относится к специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и находится в городе Клин. В учреждении с детьми ежедневно работают профессиональные психологи и логопеды.

Фото: PhotoXPress.ru, Vk.com, « Эркен Иманбаев. Жизнь после реабилитации. Людмила Лемох/pmed.ru»/youtube.com