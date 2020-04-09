Отчет правительства в Госдуме перенесли на более поздний срок

Лидия Мартынова

Отчет правительства в Госдуме перенесен с 15 апреля на более поздний срок, возможно, он состоится в июле, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы в четверг.

"Мы также обсуждали вопрос отчета правительства. Вы знаете, что эта норма конституционная, ежегодный должен быть отчет правительства в Государственной думе. Регламент определяет рассмотрение отчета в течение весенней сессии. Мы договорились, что отчет правительства из повестки следующей недели мы переносим на более поздний срок", - сказал Володин.

Он также напомнил, что фракции уже завершили совещания с правительством, которые традиционно проходят накануне отчета кабмина.

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