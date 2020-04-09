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Пародия на Игоря Николаева и игры в пиратов: дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой развлекают родителей

Пародия на Игоря Николаева и игры в пиратов: дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой развлекают родителей

Шестилетние Лиза и Гарри не дают скучать на карантине своим родителям, 70-летней Алле Пугачевой и 43-летнему Максиму Галкину. Всей семьей они сочиняют песни, разыгрывают сценки, заряжаются позитивом и наслаждаются простыми семейными радостями.

Так, недавно Максим Галкин поделился сразу несколькими забавными роликами с детьми. На одном из видео Гаррик с хвостиками на голове, накладными усами и солнцезащитными очками пародирует Игоря Николаева, исполняя его известную песню "Выпьем за любовь". Звездная мама импровизацию сына явно оценила — на заднем плане Пугачева заливисто смеется.


 


Не узнали что ли Гаррика? А усы сам выращивал!

— говорит Гарри на видео.

Пару часов назад Максим Галкин опубликовал еще один новый ролик с малышами, снятый во время прогулки во дворе их дома. Гарри и Лиза забрались на игрушечный деревянный корабль, вообразили себя пиратами и начали пускать стрелы из лука в невидимых врагов. Происходящее сопровождалось саундтреком из серии фильмов "Пираты Карибского моря" (Pirates of the Caribbean).

Пираты луговые,

— подписал ролик Максим.


 


В комментариях фолловеры в очередной раз восхитились изобретательностью и талантами двойнешек Лизы и Гарри, а также отметили, что они растут очень дружными и добрыми:

Детки прелесть... Крепкого здоровья всей семье! Берегите себя!Словно в каком-то другом мире живете! Хорошо, что детей не грузите проблемами текущего катаклизма,Готовятся на печенегов идти,Юные Робин Гуды.


Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Напомним, что в одном из недавних интервью в YouTube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?" Максим Галкин рассказал, что они с Аллой всеми силами стараются создать в доме атмосферу абсолютной любви и взаимопонимания. Юморист добавил, что их дети не знают, что такое ссоры и повышенный голос, а также предположил, что именно поэтому "они такие веселые и счастливые".


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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