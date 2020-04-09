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Пиво, солнце и свежий воздух: как проходит самоизоляция Элджея и Насти Ивлеевой

Пиво, солнце и свежий воздух: как проходит самоизоляция Элджея и Насти Ивлеевой

Вот уже почти месяц 29-летняя Настя Ивлеева и ее 25-летний супруг Элджей соблюдают режим самоизоляции — на карантин влюбленные сели сразу же после своего возвращения из путешествия по Амстердаму. В обычные дни у супругов не получается проводить друг с другом много времени из-за напряженных рабочих графиков, поэтому теперь у них наконец появилась возможность вдоволь насладиться всеми радостями семейной жизни.

Недавно Настя Ивлеева опубликовала в инстаграме новую серию снимков, на которых показала, как они с Лешей (Алексей Узенюк — настоящее имя Элджея. — Прим. ред.) проводят время на карантине. Сегодня температура в Москве и области достигла +15 градусов, и влюбленные не упустили возможности погреться под первыми лучами весеннего солнца и подышать свежим воздухом. С бокалами холодного пива они удобно устроились во дворе собственного дома и запечатлели этот момент на фото.


Настя Ивлеева
Элджей

Весна (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— немногословно подписала новую серию кадров с мужем Ивлеева.

В комментариях подписчики отметили, что карантин Ивлеевой и Элджея проходит просто замечательно, а также принялись умиляться и делать комплименты их паре:

Наконец-то Леху вывела погулять,

Это лучшее, что я сегодня увидела,

Балдеж!

Такие зайки,

Всем бы такой карантин.


Элджей

Напомним, что во время самоизоляции Настя Ивлеева не только начала экспериментировать на кухне, но и придумала целую кучу активностей для своих подписчиков в инстаграме. Так, звезда одной из первой в России начала вести прямые эфиры со звездами, которые назвала "онлайн-дринк-шоу" — в таком формате ей уже удалось пообщаться с Максимом Галкиным, Лолитой, Идой Галич, Егором Кридом и даже Джаредом Лето.

Недавно Ивлеева также ответила на многочисленные вопросы фолловеров в сторис. Там она рассказала о своей бьюти-рутине и бизнес-планах, а вот на тему семейных планов и будущего материнства к большому сожалению поклонников откровенничать не стала.


Элджей и Настя Ивлеева
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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