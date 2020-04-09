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Пять стран в ООН раскритиковали Россию за отказ сотрудничать с расследованием катастрофы МН17

Пять стран в ООН раскритиковали Россию за отказ сотрудничать с расследованием катастрофы МН17
Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша обнародовали совместное заявление по итогам обсуждения в Совете Безопасности ООН сбития самолета рейса MH17. Об этом сообщает Представительство Украины в ООН в Facebook.

В частности, в документе выражается сожаление в связи с тем, что российская власть до сих пор не сотрудничают в полной мере с независимым расследованием Совместной следственной группы (JIT, - ред.).

"В то время как уголовное расследование JIT продолжается, мы призываем все государства, в частности Российскую Федерацию, выполнить свои обязательства по Резолюции 2166 ООН и полностью сотрудничать с международным расследованием", - подчеркивается в документе.
Как государство-участник Совместной следственной группы Украина призывает Российскую Федерацию выполнить резолюцию Совбеза ООН 2166 и в полной мере сотрудничать с продолжающимся уголовным расследованием.

"Каким бы тернистым не был путь, истина трагедии будет установлена, а причастные - как исполнители, так и заказчики - будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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