Пять стран в ООН раскритиковали Россию за отказ сотрудничать с расследованием катастрофы МН17

Лидия Мартынова

Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша обнародовали совместное заявление по итогам обсуждения в Совете Безопасности ООН сбития самолета рейса MH17. Об этом сообщает Представительство Украины в ООН в Facebook.В частности, в документе выражается сожаление в связи с тем, что российская власть до сих пор не сотрудничают в полной мере с независимым расследованием Совместной следственной группы (JIT, - ред.)."В то время как уголовное расследование JIT продолжается, мы призываем все государства, в частности Российскую Федерацию, выполнить свои обязательства по Резолюции 2166 ООН и полностью сотрудничать с международным расследованием", - подчеркивается в документе.Как государство-участник Совместной следственной группы Украина призывает Российскую Федерацию выполнить резолюцию Совбеза ООН 2166 и в полной мере сотрудничать с продолжающимся уголовным расследованием."Каким бы тернистым не был путь, истина трагедии будет установлена, а причастные - как исполнители, так и заказчики - будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.