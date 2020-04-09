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Под Черкассами «накрыли» call-центр российского «Яндекса» (фото)

Под Черкассами «накрыли» call-центр российского «Яндекса» (фото)

После того, как киберспециалисты СБУ пресекли деятельность в Киеве пророссийской блогерши, их коллеги в Смеле Черкасской области прикрыли call-центр, который работал на запрещенную российскую поисковую систему «Яндекс».

Оперативники спецслужбы и Нацполиции установили, что трое частных предпринимателей организовали в Смеле фирму по предоставлению услуг диспетчерской связи «Яндекс Такси» в странах Средней Азии и Европы. Для уклонения от уплаты налогов коммерсанты официально не трудоустраивали работников и рассчитывались с ними в «конвертах».
Во время пандемии COVID-19 call-центр работал круглосуточно, а персонал не был обеспечен необходимыми противоэпидемиологическими средствами.

В ходе обыска в помещении фирмы правоохранители обнаружили инструкции по обслуживанию иностранных клиентов, таксистов, техническую документацию с графиками работы сотрудников центра. Также была обнаружена компьютерная техника с программными продуктами, разработанными и предоставленными в пользование российским «Яндексом».

Ранее на Харьковщине СБУ разоблачила хитрую схему финансирования боевиков «ДНР» и «ЛНР».

# Украина
По материалам: fakty.ua

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