Получат ли пожилые жители Украины обещанную прибавку к пенсии?

Алексей Вольцев

Президент Украины Владимир Зеленский из-за эпидемии коронавируса 18 марта обещал пенсионерам в апреле одноразово доплатить 1000 гривен. Но найдутся ли для этого средства? Да и вообще на выплату самих пенсий? В том числе жителям Донбасса с неподконтрольных Киеву территорий, которых продолжают считать гражданами Украины? Хотя им великодушно сделали послабление: на время карантина отменили обязательную «перекличку» каждые 2 месяца (для получения пенсии необходимо на «материковой» Украине лично подтвердить, что живой).

В законопроект об изменении бюджета Украины на 2020 правительство заложило средства на обещанную президентом дополнительную 1000 гривен пенсионерам, получающим меньше 5000 гривен. Однако на внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада провалила голосование этого закона. Напомним, 1 апреля продолжающим работать пенсионерам автоматически должен был произведён перерасчёт пенсий (по закону это происходит раз в два года), но его перенесли на 1 мая. Правда, как ни парадоксально, это математическое действие некоторых работающих пенсионеров вовсе не радовало: несмотря на то, что стажа у них становится больше, но пенсия после перерасчёта порой оказывалась даже меньше. Впрочем, тут всё логично: у дорабатывающих свой трудовой век официальные зарплаты минимальные. И таким гражданам попросту оставляли прежнюю сумму пенсии.

Пенсионный фонд проинформировал, что обещанную президентом доплату получат примерно 10 миллионов пенсионеров, получающих менее 5000. Это должно было произойти прямо с начала месяца. А как на деле? В соцсетях пожилые люди рассказывают, что получили пенсию в обычном размере. Ещё не вечер и им надо ждать до первомая? Остаётся надеяться, что это всё же произойдёт.

По всей видимости, как полагает эксперт по экономике Сергей Саливон, в апреле Нацбанк перечислит в бюджет всю сумму дивидендов за 2019 в размере почти 42,7 млрд гривен. А график обслуживания внешних долгов таков, что в апреле придётся заплатить всего лишь 17 млрд гривен. Если подрезать расходы, то на эту разовую выплату должно хватить. Другое дело — а что дальше? Даже при оптимальном раскладе с получением кредита МВФ и т. п. к лету в бюджете будет дыра размером с чёрную, — сокрушается эксперт. А о выплате пенсий на неподконтрольных территориях Донбасса в полном объёме речь уже давно не идёт — в условиях карантинного запрета на пересечение, непонятно получат ли и те, кто получал ранее, пересекая линию соприкосновения.

По словам представителя президента Украины в Верховной Раде Ирины Луценко (это сообщение прозвучало в 2018), в 2014 в Донбассе проживали примерно 1,2 млн пенсионеров. После начала конфликта в регионе на подконтрольной Киеву территории оказались 570 000 из них, а за линией соприкосновения остались 630 000 граждан, не получающие социальную поддержку. Справедливости ради необходимо признать, что власти Украины не отказывались от государственных обязательств по социальному обеспечению жителей самопровозглашённых республик. Однако получение пенсий для этих людей сопряжено с большими трудностями. Жителям ОРДЛО необходимо пересекать линию соприкосновения через контрольные пункты, выстаивая многочасовые очереди. И до объявленного Зеленским послабления на время карантина такой переход пожилым людям приходилось совершать каждые два месяца.

На эту проблему обратили внимание и международные партнёры. В 2017 о необходимости восстановления социальных выплат перемещённым лицам и жителям в ОРДЛО говорила и тогдашний посол США в Украине Мари Йованович: «Правительство должно оптимизировать процесс выдачи пенсий и восстановить выплаты, на которые украинцы имеют право. Это средства, которые люди заработали за десятки лет своей работы».

В ООН также выразили обеспокоенность прекращением соцвыплат и пенсий переселенцам и жителям неподконтрольных Киеву территорий Украины. Координатор систем ООН Нил Вокер также три года назад сделал заявление: «Мы очень серьёзно обеспокоены и не раз поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий. В некоторых случаях, когда людей исключали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уж о международных. И мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они живут, являются ли пенсионерами или ВПЛ».

Недавно в ООН ещё раз обратили внимание на эту проблему. «Мы призываем новое правительство Украины и Верховную Раду пересмотреть проект закона относительно пенсий в соответствии с нормами прав человека и возобновить процесс его принятия в приоритетном порядке», — заявила в марте 2020 в Киеве глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украин Матильда Богнер, презентуя доклад о ситуации с правами человека в Украине за период с 16 ноября 2019 по 15 февраля 2020 г.

Украинская власть в лице парламента, правительства, президента с помощью соответствующих институций, таких как, пенсионный фонд Украины, национального пенсионного и налогового законодательства действительно призвана и обязана обеспечивать пенсиями украинских граждан, независимо от места их пребывания. И здесь нет места для прихотей, желаний или не желаний, а есть требования закона, который необходимо выполнять.

«Другое дело, что есть непреодолимые трудности, связанные с тем, часть территории Украины не контролируется киевской властью, что крайне затрудняет выполнение этих обязательств. В том числе это касается и участия, вернее, неучастия экономически активных граждан Украины, проживающих на неконтролируемых территориях, в формировании солидарного пенсионного фонда. Нужно отметить, что кроме украинского законодательства есть также требования к руководству ОРДЛО по обеспечению своих жителей, предусмотренные всевозможными международными конвенциями, а также обязательства сформированных там якобы государственностей, которые декларируют возможности собственного и самостоятельного инстуционального пенсионного обеспечения. Другими словами: есть закон, а есть логика событий и сложившейся ситуации, которые противоречат друг другу и вызывают все связанные с этим проблемы и почву для спекуляций тем, кому необходимо обличать украинскую власть в её «беспринципности» и «негуманности», — считает экономист Александр Гаврутенко.

Эксперту представляется крайне нелогичным и абсурдным выполнение Украиной в данный период соответствующих пенсионных обязательств перед жителями самопровозглашённых республик. Но как быть с тем непреложным постулатом, что люди, трудившиеся на благо страны, должны получать от этого государства заработанную социальную поддержку, независимо от места проживания? Ведь не все пенсионеры в силу разных причин не проживают на территории государств, чьими гражданами являются, но, тем не менее, получают причитающиеся им пособия. Почему Украина должна быть исключением?

Похоже, обещанные 1000 гривен Зеленского тем, кто имеет пенсию меньше 5000 гривен, оказалась таким же разводом, как и его предвыборные обещания, — сожалеет член оппозиционной партии «Союз левых сил» Александр Голуб. Политик считает, что необходимых денег в пенсионном фонде на этот популистский шаг нет — депутаты пока не проголосовали за изменения в бюджет. Ситуация красноречиво говорит о том, что сам президент и его ближайшее окружение до сих пор не разобрались с тем, как работают государственные механизмы. В результате обмануты ожидания миллионов людей, раздражение и недовольство растут. А ведь на эту сумму многие очень рассчитывали — цены растут на самые необходимые и простейшие продукты, на лекарства, на непредвиденные расходы, связанные с карантином. И эти деньги нужны были ещё вчера. «Кроме того, правительство оказалось не в состоянии проиндексировать пенсии нищих пенсионеров, а бюджет страны не выполняется. Ситуация катится к глобальному экономико-социальному кризису. Команда Зеленского видит спасение только в деньгах МВФ. Но обещанный кредит (обставленный неприемлемыми условиями) может оказаться не спасительным кругом, а камнем, который утянет и действующего президента и страну в целом на дно», — заключает Голуб.

Руслан Веснянко