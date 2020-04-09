Популярность российских телезвезд на YouTube объяснили

Вадим Карасев

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Продюсер Илья Овчаренко, работающий в проекте бывшего ведущего НТВ Леонида Парфенова «Парфенон», в разговоре с «Лентой.ру» объяснил популярность российских телезвезд на YouTube.

«Секрет в том, что нового поколения супержурналистов не выросло, приходится отдуваться старым», — заявил Овчаренко. Продюсер объяснил, что успех новым шоу, которые появляются на хостинге, гарантируют сами авторы. В пример он привел самого Парфенова, на канал которого с февраля 2018 года подписалось 740 тысяч зрителей. Журналист, по мнению Овчаренко, не потерял популярности со времен работы на телевидении, поэтому его переход на YouTube стал настоящим событием.

Парфенов в январе вошел в составленную агентством «Ромир» двадцатку российских знаменитостей, которые вызывают наибольшее доверие у населения. Лидером рейтинга стал телеведущий Иван Ургант.

Журналист Владимир Познер, рассуждая об уходе своих коллег на YouTube, подчеркнул, что всех их выгнали с телевидения. Он посчитал, что если бы телевидение оставалось таким же, каким оно было в 1990-е годы, то его бывшим коллегам по цеху не пришлось бы задуматься о создании собственных блогов.