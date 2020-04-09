Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

PowerPoint поставил компьютеры под угрозу взлома

PowerPoint поставил компьютеры под угрозу взломаФото: Globallookpress.com

В PowerPoint, офисном приложении Microsoft для создания презентаций, нашли уязвимость, которая ставит компьютеры под угрозу взлома. Как сообщил обнаруживший уязвимость исследователь Мандар Сатам (Mandar Satam), новый способ подразумевает манипуляцию с файлом программы.

Для манипуляции используется файл PowerPoint с расширением PPSX. Атакующий проводит его стороннее редактирование: добавляет гиперссылку, переход по которой способен запустить файл из интернета, в том числе дающий возможность взлома устройства.

Сатам подчеркнул, что таким образом смог обойти предыдущие ограничения PowerPoint, введенные Microsoft в 2017 году. Тогда запрет касался действия «выполнить программу», но эту же установку он смог выполнить с помощью «перейти по гиперссылке». По его словам, для установки вредоносного программного обеспечения злоумышленнику по-прежнему нужен лишь файл, активируемый с помощью мыши.

Он расценил наличие такой возможности как уязвимость, однако, по его словам, в службе безопасности Microsoft не рассматривают это как проблему и не планируют исправлений. В корпорации ему объяснили такую позицию тем, что для атаки требуется элемент социальной инженерии — убеждение человека провести серию действий для достижения результативной кибератаки.

Ранее сообщалось, что в облачной платформе Microsoft под названием Azure нашли две уязвимости, позволявшие хакерам заполучить контроль над всем сервером с хранящимися на нем данными клиентов.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

WSJ: страны ОПЕК+ согласились сократить добычу нефти
WSJ: страны ОПЕК+ согласились сократить добычу нефти
Самарец прилетел из Таиланда и нарушил самоизоляцию. Его оштрафуют
Самарец прилетел из Таиланда и нарушил самоизоляцию. Его оштрафуют
Младшая дочь Ксении Бородиной хочет стать ведущей «ДОМа-2»
Младшая дочь Ксении Бородиной хочет стать ведущей «ДОМа-2»
В Минздраве рассказали о состоянии не начавших лечение от коронавируса вовремя
В Минздраве рассказали о состоянии не начавших лечение от
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ
Бабкину поместили в закрытый инфекционный бокс
Бабкину поместили в закрытый инфекционный бокс
Бориса Джонсона перевели из реанимации
Бориса Джонсона перевели из реанимации
Испанский премьер: Мы достигли пика пандемии
Испанский премьер: Мы достигли пика пандемии
СМИ узнали, что у хоррора "Другие" с Николь Кидман будет ремейк
СМИ узнали, что у хоррора "Другие" с Николь Кидман будет ремейк
Тест-картинка: какие глубинные страхи мешают добиться успеха
Тест-картинка: какие глубинные страхи мешают добиться успеха
Bloomberg: ОПЕК+ сокращает на 10 млн баррелей, остальные — на 5 млн
Bloomberg: ОПЕК+ сокращает на 10 млн баррелей, остальные — на 5 млн
PowerPoint поставил компьютеры под угрозу взлома
PowerPoint поставил компьютеры под угрозу взлома

Топ на сегодня

Сын президента Сербии заразился коронавирусом
Сын президента Сербии заразился коронавирусом
Жириновский предложил вдвое сократить число чиновников и депутатов
Жириновский предложил вдвое сократить число чиновников и депутатов
Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
Песков: все заявления Путина будут в рамках совещания с губернаторами
Песков: все заявления Путина будут в рамках совещания с губернаторами
С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен боец ООС
С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня на

Еще по теме

Хуже не бывает: Microsoft вынуждена писать новый клиент Skype с нуля
СМИ высмеяли презентацию Минобороны США в PowerPoint
Google Docs научили работать с файлами Word, Excel и PowerPoint
Microsoft выпустила Office 2019 для Windows и Mac