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Пожар в Одессе: во дворе дома сгорели микроавтобус и два джипа

Пожар в Одессе: во дворе дома сгорели микроавтобус и два джипа

В Одессе, где накануне горел печально известный колледж, вечером 8 апреля, около 23:00 произошел пожар во дворе на улице Академика Королева.

Об этом сообщает сайт местного информресурса «7 канал».

По словам очевидцев, горели три припаркованных автомобиля — два джипа и микроавтобус.

На ролике видно, как пламя охватило стоящие во дворе транспортные средства, тревожно звучит сигнализация, при этом съемки ведутся с территории детской площадки.

«Прибывшие пожарные оперативно погасили огонь. На месте работали правоохранители — им предстоит выяснить обстоятельства и причины пожара», — говорится в сообщении.

К счастью, информации о человеческих жертвах нет — избежать их, вероятно, помог объявленный в городе, как и по всей Украине карантин.

Напомним, что в среду, 8 апреля, также сообщалось о пожаре в Киеве, где в Дарницком районе загорелся склад лакокрасочных материалов. Пожар быстро распространился на площадь 2 тыс. квадратных метров. По предварительной информации, возгорание произошло из-за того, что огонь перебросился с разожженного на улице мангала. Сначала вспыхнула сухая листва во дворе склада, а затем и само строение. Пожар вызвал сильное беспокойство жителей, которые терялись в догадках, что же может так сильно гореть.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне на проблему пожаров откликнулось правительство: в частности, Кабмин поддержал предложение Львовской областной администрации повысить штрафы за самовольное сжигание сухой растительности от 42 тысяч грн для обычных людей и от 84 тысяч для должностных лиц, максимальный штраф для руководителей — 102 тысячи грн. Такое решение было вызвано в связи тем, что с начала 2020 года пожары в Украине уже уничтожили около 18 тысяч гектаров экосистем.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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