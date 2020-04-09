Права человека на карантине станут одной из главных тем ПМЮФ

Алексей Вольцев

Юристы, политики и эксперты в рамках виртуального Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) обсудят, как ограничительные меры в мире из-за COVID-19 влияют на права человека, сообщил РИА Новости уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека, замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин.

В пятницу открывается Виртуальный Петербургский международный юридический форум "9 1/2: Законы коронавируса", участие в котором, как предполагается, примут не менее 9 тысяч представителей из 82 стран. Политики и юристы обсудят, как меняется правовая система в условиях пандемии, и может ли право послужить одним из инструментов победы над новым вирусом.