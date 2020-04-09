Премьер Италии усомнился в способности Евросоюза пережить коронавирус

Вадим Карасев

Джузеппе КонтеФото: Alberto Lingria / Reuters

Премьер Италии Джузеппе Конте усомнился в способности Евросоюза пережить коронавирус. Об этом сообщает BBC News.

По мнению итальянского лидера, Европейский союз рискует провалиться как проект в условиях кризиса, вызванного коронавирусом. Он считает, что в новых условиях альянс должен действовать адекватно и скоординированно, чтобы помочь странам, наиболее пострадавшим от вируса. Конте назвал нынешний период самым большим испытанием со времен Второй мировой войны.

Сейчас в ЕС ведутся споры по многим вопросам, включая финансовые. «Если мы не воспользуемся возможностью вдохнуть новую жизнь в Европейский проект, то риск провала вполне реален», — заключил Конте.

Премьер также сказал, что не стал бы ничего менять в своей политике в начале эпидемии, если бы была возможность вернуться назад. По его словам, Италия отличается от Китая тем, что в первой нельзя резко ограничить конституционные свободы.

Ранее Конте опроверг политическую подоплеку российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом и подчеркнул, что его оскорбляют такие обвинения. Он подчеркнул, что это «самая настоящая инсинуация», и у помощи Москвы не было политического подтекста.

2 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен извинилась перед Италией за временное отсутствие помощи Евросоюза в борьбе с коронавирусом. Она отметила, что в ЕС уже подготовили проект по поддержке стран-членов, наиболее пострадавших от коронавируса: обещают выделить до 100 миллиардов евро.

Италия — одна из самых пострадавших от коронавируса стран. По последним данным, там более 139,7 тысячи инфицированных. 17,7 тысячи человек погибли от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, а еще 26,4 тысячи человек вылечились.