Продажа изделий оцинкованного и черного металлопроката в Нижнем Новгороде

Роман Иванов

«МСК-НН» реализует широкий ассортимент оцинкованной продукции, а также изделий из черного металлопроката по самым низким ценам в нижнем Новгороде. Подробнее ознакомиться со всем перечнем предоставляемого металлопроката вы сможете на странице официального сайта по адресу mckom.ru.

Компания «МСК-НН» осуществляет свою деятельность уже более 10 лет. За такой существенный срок ассортимент продукции вырос до 600 единиц, а благодаря непрерывному производству достигнуты показатели в 260 тонн металла в час.

Широкий ассортимент металлопроката

Металлопрокат из черных металлов, а также оцинкованные изделия широко применяются в строительной сфере, машиностроении, автомобилестроении, угледобывающей промышленности и станкостроении.

Для возведения зданий или сооружений ни одна строительная компания не сможет обойтись без использования строительной арматуры (особенно востребована при заливке бетонного основания или подготовки опалубки), двутавровых балок, листового металл, как горячего, так и холодного качения.

В автомобилестроении используют в качестве напольного покрытия рифленые или перфорированные листы, предварительно покрытые тонким слоем цинка. При создании или усилении кузова не обойтись без равнополочных или неравнополочных уголков. При возведении каркасных конструкций применяют профиль различного исполнения.

Преимущества оцинкованного металлопроката

Приобретая оцинкованный металлопрокат в компании «МСК-НН», каждый клиент получает ряд неоспоримых преимуществ, среди которых основными являются:

Хорошее сопротивление окислению (ржавчине), благодаря чему оцинкованные изделия можно использовать, как для внутренних работ, например, в химической или пищевой промышленности, так и для наружных работ.

Привлекательный эстетический вид, что особенно актуально при использовании листового металлопроката в строительстве или отделке.

Высокие технические и физические характеристики металла.

Больше информации об оцинкованном и черном металлопрокате вы сможете найти на страницах официального сайта компании «МСК-НН» по ссылке mckom.ru. По вопросам оптовых закупок обратитесь к менеджеру по продажам по телефону +7-831- 261-79-79.