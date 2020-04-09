Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Продажа изделий оцинкованного и черного металлопроката в Нижнем Новгороде

«МСК-НН» реализует широкий ассортимент оцинкованной продукции, а также изделий из черного металлопроката по самым низким ценам в нижнем Новгороде. Подробнее ознакомиться со всем перечнем предоставляемого металлопроката вы сможете на странице официального сайта по адресу mckom.ru.

Компания «МСК-НН» осуществляет свою деятельность уже более 10 лет. За такой существенный срок ассортимент продукции вырос до 600 единиц, а благодаря непрерывному производству достигнуты показатели в 260 тонн металла в час.

Широкий ассортимент металлопроката

Металлопрокат из черных металлов, а также оцинкованные изделия широко применяются в строительной сфере, машиностроении, автомобилестроении, угледобывающей промышленности и станкостроении.

Для возведения зданий или сооружений ни одна строительная компания не сможет обойтись без использования строительной арматуры (особенно востребована при заливке бетонного основания или подготовки опалубки), двутавровых балок, листового металл, как горячего, так и холодного качения.

В автомобилестроении используют в качестве напольного покрытия рифленые или перфорированные листы, предварительно покрытые тонким слоем цинка. При создании или усилении кузова не обойтись без равнополочных или неравнополочных уголков. При возведении каркасных конструкций применяют профиль различного исполнения.

Преимущества оцинкованного металлопроката

Приобретая оцинкованный металлопрокат в компании «МСК-НН», каждый клиент получает ряд неоспоримых преимуществ, среди которых основными являются:

  • Хорошее сопротивление окислению (ржавчине), благодаря чему оцинкованные изделия можно использовать, как для внутренних работ, например, в химической или пищевой промышленности, так и для наружных работ.
  • Привлекательный эстетический вид, что особенно актуально при использовании листового металлопроката в строительстве или отделке.
  • Высокие технические и физические характеристики металла.

Больше информации об оцинкованном и черном металлопрокате вы сможете найти на страницах официального сайта компании «МСК-НН» по ссылке mckom.ru. По вопросам оптовых закупок обратитесь к менеджеру по продажам по телефону +7-831- 261-79-79.

# Строительство

Последние новости

Концерт из Большого театра в поддержку врачей покажет "Россия 1"
Концерт из Большого театра в поддержку врачей покажет "Россия 1"
В Швеции призвали возобновить санкции против Росссии
В Швеции призвали возобновить санкции против Росссии
Мишустин: правительство внесет инициативы по поручениям Путина
Мишустин: правительство внесет инициативы по поручениям Путина
Мишустин поддержал заморозку цен на продукты
Мишустин поддержал заморозку цен на продукты
Жители Амазонии выращивали тыквы и маниок более десяти тысяч лет назад
Жители Амазонии выращивали тыквы и маниок более десяти тысяч лет назад
Мишустин одобрил помощь помогающим бизнесу регионам
Мишустин одобрил помощь помогающим бизнесу регионам
В Армении хотят привлечь ординаторов к оказанию услуг из-за COVID-19
В Армении хотят привлечь ординаторов к оказанию услуг из-за COVID-19
Театральный музей запустил мини-сериал "#Бахрушиныдома"
Театральный музей запустил мини-сериал "#Бахрушиныдома"
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 9755 человек
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 9755 человек
Эксперт: фундаментальных поводов для роста курса рубля нет никаких
Эксперт: фундаментальных поводов для роста курса рубля нет никаких
Продажа изделий оцинкованного и черного металлопроката в Нижнем Новгороде
Продажа изделий оцинкованного и черного металлопроката в Нижнем
Киссинджер предрек миру политический и экономический хаос на поколения
Киссинджер предрек миру политический и экономический хаос на поколения

Топ на сегодня

Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
Завышавший цену на лекарство в 55 раз бизнесмен захотел помочь с коронавирусом
Завышавший цену на лекарство в 55 раз бизнесмен захотел помочь с
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой

Еще по теме

Арматура от компании «ЕвроСтрой»
Как приобрести металлопрокат в Казахстане в розницу?
Производство металлоконструкций
Челябинский трубопрокатный завод