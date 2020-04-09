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Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с коронавирусом

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с коронавирусом
Россия вынуждена принимать меры, адекватные складывающейся ситуации с коронавирусом, необходимо обеспечить внутреннюю безопасность, анализировать происходящее вокруг для обеспечения национальных интересов, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

"Видим, как меняется ситуация в мире в связи с распространением коронавирусной инфекции, борьбы с ней, как это влияет на мировую экономику, как отражается на работе промышленных предприятий, как меняется работа транспортных предприятий, энергетики, других отраслей", - сказал он. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

# Политика
По материалам: ria.ru

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