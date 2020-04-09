Путин подчеркнул ответственность регионов в борьбе с коронавирусом

Алексей Вольцев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, предоставляя регионам широкие возможности при борьбе с коронавирусом, спрашивать с них власти будут строго.

Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России заявил, что поручил Минфину дать регионам возможность поступать гибко в вопросе распределения средств на противодействие COVID-19.

"Но подчеркну, предоставляя такую свободу маневра, будем и строго спрашивать, оценивать результат не по формальному количеству зарезервированных коек, а по реальной готовности медучреждений, оборудования и персонала к оказанию именно специализированной помощи, которая необходима пациентам с тяжелым течением болезни", - отметил президент.

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