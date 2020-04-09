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Разведка США предупреждала о последствиях коронавируса в ноябре 2019 года

Разведка США предупреждала о последствиях коронавируса в ноябре 2019 года

Вашингтон был осведомлен о вспышке коронавирусной инфекции в Ухане (Китай) еще осенью прошлого года, сообщает ABC, ссылаясь на собственные источники. Собеседники телеканала пояснили, что разведка передала соответствующее донесение в ноябре.

Сведения о новой инфекции были перехвачены у китайских служб и подробно переданы в докладе Национального центра медицинской разведки. Вирусологи предупреждали, что вспышка может стать "катастрофическим событием" и несет угрозу в том числе для американских военных в Азии.

Информация о коронавирусе была незамедлительно передана в Пентагон и Белый дом. Уже в декабре американские политики регулярно проводили брифинги по этому вопросу, а в январе, после того как вирус начал быстро распространяться, президенту Дональду Трампу ежедневно предоставляли отчет.

Коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире заразились полтора миллиона человек. 83 тысячи уже скончались, 309 тысяч – выздоровели. Больше всего случаев заболевания зафиксировано в США (403 тысячи), Испании (146 тысяч), Италии (135 тысяч), Германии и Франции (по 109 тысяч). Китай справился с пандемией к концу марта и в настоящий момент в нем болеют немногим больше тысячи человек.

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По материалам: uposters.ru

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