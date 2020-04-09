Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Регионам разрешили сократить учебный год для 1−8 классов

Регионам разрешили сократить учебный год для 1−8 классов

Регионам разрешили сократить учебный год для 1−8 классов

В России регионы могут изменить календарный график или завершить учебный год для учащихся с первого по восьмой классы по результатам завершенных четвертей (триместров), заявили в министерстве просвещения РФ, передает ТАСС.

Также регионы, если будет такая необходимость, могут рассмотреть вариант переноса части общеобразовательной программы этого учебного года на следующий.

Помимо этого, регионам предписано обеспечить проведение Основного государственного экзамена по двум предметам в очном формате и полноценную реализацию образовательных программ, в том числе используя дистанционные образовательные технологии и федеральные телевизионные каналы для учащихся 10−11 классов.

В министерстве подчеркнули, что старшеклассники должны получить все необходимые знания для подготовки к ЕГЭ и успешного освоения школьной программы.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что проведение ЕГЭ из-за коронавирусной эпидемии отменено не будет. Первый экзамен начнется 8 июня.

Сейчас рассматривается возможность продления учебного года до 8 июня для одиннадцатиклассников, в этот же день планируется сразу три ЕГЭ — по географии, литературе и информатике.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

"Королева зеленого экрана": видеообращение Елизаветы II о коронавирусе стало поводом для мемов в соцсети
"Королева зеленого экрана": видеообращение Елизаветы II о
Сына популярного блогера выписали из больницы после второй операции по удалению невуса
Сына популярного блогера выписали из больницы после второй операции
Часть контактировавших с больными COVID-19 в США вернется на работу
Часть контактировавших с больными COVID-19 в США вернется на работу
Регионам разрешили сократить учебный год для 1−8 классов
Регионам разрешили сократить учебный год для 1−8 классов
Путин подчеркнул ответственность регионов в борьбе с коронавирусом
Путин подчеркнул ответственность регионов в борьбе с коронавирусом
Более 164,6 тысячи россиян вернулись на родину с 20 марта
Более 164,6 тысячи россиян вернулись на родину с 20 марта
Убывающая Луна в Скорпионе: три предостережения на апрель 2020 года
Убывающая Луна в Скорпионе: три предостережения на апрель 2020 года
Умерла раскрывшая связь Клинтона с Левински женщина
Умерла раскрывшая связь Клинтона с Левински женщина
Счетная палата не увидела прорывного влияния ОЭЗ на экономику
Счетная палата не увидела прорывного влияния ОЭЗ на экономику
С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен боец ООС
С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня на
Рики Мартин впервые показал сына от мужа-художника
Рики Мартин впервые показал сына от мужа-художника
Россияне призвали отложить сроки призыва в армию
Россияне призвали отложить сроки призыва в армию

Топ на сегодня

Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Анонсировано новое телеобращение Путина
Анонсировано новое телеобращение Путина

Еще по теме

Министерство просвещения предложило досрочно завершить учебный год школьникам с 1 по 8 класс
В российских школах допустили продление учебного года
Узнать результаты ОГЭ 2016 можно по паспортным данным: смотреть на сайтах регионов
ОГЭ 2016: результаты экзаменов по всем предметам, найти официальный сайт