Регионам разрешили сократить учебный год для 1−8 классов

Алексей Вольцев

В России регионы могут изменить календарный график или завершить учебный год для учащихся с первого по восьмой классы по результатам завершенных четвертей (триместров), заявили в министерстве просвещения РФ, передает ТАСС.

Также регионы, если будет такая необходимость, могут рассмотреть вариант переноса части общеобразовательной программы этого учебного года на следующий.

Помимо этого, регионам предписано обеспечить проведение Основного государственного экзамена по двум предметам в очном формате и полноценную реализацию образовательных программ, в том числе используя дистанционные образовательные технологии и федеральные телевизионные каналы для учащихся 10−11 классов.

В министерстве подчеркнули, что старшеклассники должны получить все необходимые знания для подготовки к ЕГЭ и успешного освоения школьной программы.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что проведение ЕГЭ из-за коронавирусной эпидемии отменено не будет. Первый экзамен начнется 8 июня.

Сейчас рассматривается возможность продления учебного года до 8 июня для одиннадцатиклассников, в этот же день планируется сразу три ЕГЭ — по географии, литературе и информатике.