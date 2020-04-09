Рики Мартин впервые показал сына от мужа-художника

Вадим Карасев

Фото: @ricky_martin

Пуэрториканский поп-певец и актер Рики Мартин впервые показал своего пятимесячного сына от мужа-художника Джвана Юзефа. Он опубликовал фотографию ребенка в своем Instagram-аккаунте.

«Ренн Мартин-Юзеф. Малыш дома», — написал артист под постом.

О том, что исполнитель станет отцом в четвертый раз, стало известно в сентябре 2019 года. Тогда во время торжественного ужина американской ЛГБТ-организации Human Rights Campaign артисту вручили награду за защиту прав геев и благотворительную деятельность. В ходе мероприятия исполнитель рассказал, что он и Джван Юзеф ожидают ребенка от суррогатной матери: «И, кстати, я должен объявить, что мы беременны. Мы ждем. Я люблю большие семьи».

В августе 2019 года Рики Мартин впервые показал фотографию дочери Люсии, рожденной от суррогатной матери. В 2008-м Рики Мартин стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, которые тоже появились на свет благодаря суррогатной матери.