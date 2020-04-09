Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Рики Мартин впервые показал сына от мужа-художника

Рики Мартин впервые показал сына от мужа-художникаФото: @ricky_martin

Пуэрториканский поп-певец и актер Рики Мартин впервые показал своего пятимесячного сына от мужа-художника Джвана Юзефа. Он опубликовал фотографию ребенка в своем Instagram-аккаунте.

«Ренн Мартин-Юзеф. Малыш дома», — написал артист под постом.

О том, что исполнитель станет отцом в четвертый раз, стало известно в сентябре 2019 года. Тогда во время торжественного ужина американской ЛГБТ-организации Human Rights Campaign артисту вручили награду за защиту прав геев и благотворительную деятельность. В ходе мероприятия исполнитель рассказал, что он и Джван Юзеф ожидают ребенка от суррогатной матери: «И, кстати, я должен объявить, что мы беременны. Мы ждем. Я люблю большие семьи».

В августе 2019 года Рики Мартин впервые показал фотографию дочери Люсии, рожденной от суррогатной матери. В 2008-м Рики Мартин стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, которые тоже появились на свет благодаря суррогатной матери.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Рики Мартин впервые показал сына от мужа-художника
Рики Мартин впервые показал сына от мужа-художника
Россияне призвали отложить сроки призыва в армию
Россияне призвали отложить сроки призыва в армию
"Эксперт РА" озвучило два прогноза развития страхового рынка
"Эксперт РА" озвучило два прогноза развития страхового рынка
Москва потеряла еще семь человек из-за коронавируса
Москва потеряла еще семь человек из-за коронавируса
СМИ: хуситы запустили баллистическую ракету в сторону города Мариб
СМИ: хуситы запустили баллистическую ракету в сторону города Мариб
Лунный день сегодня 9 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 9 апреля 2020 года
Сбербанк возобновит обычный режим работы
Сбербанк возобновит обычный режим работы
Столичные полицейские получили право штрафовать нарушителей самоизоляции
Столичные полицейские получили право штрафовать нарушителей
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона
Мошенники изобрели способ вдвойне обкрадывать россиян под благородными предлогом
Мошенники изобрели способ вдвойне обкрадывать россиян под
Василиса Володина отказалась от съемок «Давай поженимся!»
Василиса Володина отказалась от съемок «Давай поженимся!»
Надбавки, кредитные каникулы, страховые гарантии: кому Путин пообещал поддержку в новом обращении
Надбавки, кредитные каникулы, страховые гарантии: кому Путин пообещал

Топ на сегодня

Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Анонсировано новое телеобращение Путина
Анонсировано новое телеобращение Путина

Еще по теме

Рики Мартин и его муж вновь станут родителями
Рики Мартин впервые показал своего с мужем ребенка
Рики Мартин и Джван Юзеф помолвлены
В полном составе: Рики Мартин вышел в свет с сыновьями и женихом