Родившая первенца в 35 лет Марина Кравец раскрыла пол ребенка
35-летняя Марина Кравец поделилась с поклонниками радостным событием. У звезды "Камеди клаб" родился первенец.
О рождении ребенка Марина Кравец сообщила своим поклонникам в инстаграме. Звезда раскрыла, что у нее появилась на свет девочка, выложив фото из роддома, где она держит в руках маленькие носочки.
При этом малышка родилась раньше положенного времени, что стало для Марины Кравец неожиданностью.
По словам Марины Кравец, роды прошли без каких-либо последствий и у нее появился на свет здоровый ребенок.
Звезда поблагодарила всех врачей, заботившихся о ней до и после родов. "А мы отправляемся в большое путешествие в Новый мир и домой разбирать сумку для роддома", - заключила Кравец.
До этого у 35-летней Марины Кравец никогда не было детей. Отцом ребенка является муж звезды Аркадий Водахов.
С будущим избранником у Марины Кравец отношения завязались в студенческие годы. В 2013 году телеведущая вышла замуж за Водахова, прожив до этого вместе с ним шесть лет.
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