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Родившая первенца в 35 лет Марина Кравец раскрыла пол ребенка

Родившая первенца в 35 лет Марина Кравец раскрыла пол ребенка

35-летняя Марина Кравец поделилась с поклонниками радостным событием. У звезды "Камеди клаб" родился первенец.

О рождении ребенка Марина Кравец сообщила своим поклонникам в инстаграме. Звезда раскрыла, что у нее появилась на свет девочка, выложив фото из роддома, где она держит в руках маленькие носочки. 

При этом малышка родилась раньше положенного времени, что стало для Марины Кравец неожиданностью.

Здравствуй, наше маленькое большое Счастье! Мы ждали этого несколько в другую дату, но кое-кто решил всё за нас..)) Рано утром пришлось быстро одеться и поехать на обследование на #ВсякийСлучай. Ехали на полчаса, поэтому собранная для роддома сумка с вещами осталась дома. Забегая вперёд, скажу, что она бы и не пригодилась, вообще всё необходимое выдают на месте! В общем, выезжали налегке, "время-то ещё будет!" Думали мы..)) В итоге мы стали родителями чудесной ДЕВОЧКИ

По словам Марины Кравец, роды прошли без каких-либо последствий и у нее появился на свет здоровый ребенок.

Все здоровы и счастливы! Чувствуем себя отлично, узнаём друг друга. Вообще, то, что произошло и ,главное, КАК- это просто фантастика!

Звезда поблагодарила всех врачей, заботившихся о ней до и после родов. "А мы отправляемся в большое путешествие в Новый мир и домой разбирать сумку для роддома", - заключила Кравец.

До этого у 35-летней Марины Кравец никогда не было детей. Отцом ребенка является муж звезды Аркадий Водахов.

С будущим избранником у Марины Кравец отношения завязались в студенческие годы. В 2013 году телеведущая вышла замуж за Водахова, прожив до этого вместе с ним шесть лет.

Как писал NEWSTES, ранее популярную певицу Ольгу Бузову заподозрили в беременности.

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По материалам: uposters.ru

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