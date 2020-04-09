"Роскосмос" получил на аппаратуру для спутников "сумму с большим числом нулей" и сделал "дырку от бублика"

Вадим Карасев

Ведущее предприятие "Роскосмоса" по созданию спутников "Информационные спутниковые системы" (ИСС) сорвало сроки создания космических аппаратов из-за задержек поставок комплектующих от субподрядчиков. Об этом сообщает выпускаемая ИСС газета "Сибирский спутник".

В публикации "Спрос на дисциплину" говорится о прошедшем в марте совете главных конструкторов предприятия, на котором был поднят вопрос срыва графиков поставок. Как отмечается, "Роскосмос" 4 года назад получил из бюджета "сумму с большим количеством нулей", на которую ИСС должен был разработать аппаратуру для спутников. Однако вместо этой аппаратуры получилась "на выходе дырка от бублика", заявил на встрече замглавы госкорпорации Михаил Хайлов.

Как указал ведущий менеджер проекта "Глонасс-К2" Юрий Скобелев, сразу несколько предприятий "Роскосмоса" сорвали сроки производства бортовой аппаратуры для спутников, которая уже должна быть установлена, однако она еще не прошла наземную экспериментальную отработку. Речь идет о компании "Российские космические системы", Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" и "Российском институте радионавигации и времени".

"В большинстве случаев задержка поставок бортовой аппаратуры связана с необходимостью импортозамещения комплектующих. Но вновь и вновь ссылаться на эту проблему уже просто нельзя — зарубежные санкции больше не могут служить оправданием для смещения сроков", — говорится в публикации.

Как отмечал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, на зарубежные комплектующие приходится не менее 20% микроэлектроники, применяемой на российских спутниках ГЛОНАСС. В апреле 2018 года гендиректор ИСС Николай Тестоедов называл другую цифру -—40%.