Россельхознадзор получит новые полномочия по ветеринарным лекарствам

Анастасия Иванова

Тема: Какие законы вступают в силу

У Россельхознадзора появятся новые полномочия, одно из них — выдавать документы, подтверждающие, что лекарственный препарат для ветеринарного применения допущен к обращению в России. Предполагающее это Постановление Правительства вступает в силу 9 апреля.

Также на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору возложены полномочия по установлению правил размещения на своем сайте информации, которая связана с госрегистрацией лекарственных препаратов для ветеринарного применения, в том числе с их экспертизой, а также устанавливать порядок публикации таких сведений. Ещё одно новое полномочие службы — рассмотрение вопросов о приостановлении реализации и применения препаратов.

Кроме того, Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных в рознице.

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