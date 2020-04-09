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Россельхознадзор получит новые полномочия по ветеринарным лекарствам

Россельхознадзор получит новые полномочия по ветеринарным лекарствам

Тема: Какие законы вступают в силу


У Россельхознадзора появятся новые полномочия, одно из них — выдавать документы, подтверждающие, что лекарственный препарат для ветеринарного применения допущен к обращению в России. Предполагающее это Постановление Правительства вступает в силу 9 апреля.

Также на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору возложены полномочия по установлению правил размещения на своем сайте информации, которая связана с госрегистрацией лекарственных препаратов для ветеринарного применения, в том числе с их экспертизой, а также устанавливать порядок публикации таких сведений. Ещё одно новое полномочие службы —  рассмотрение вопросов о приостановлении реализации и применения препаратов.

Кроме того, Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных в рознице.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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