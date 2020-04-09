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Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефтиФото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минэнерго.

Отмечается, что на такой шаг Россия может пойти в случае пропорционального снижения других стран своей доли в общей добыче. «Да, мы готовы сократить на 1,6 миллиона баррелей в сутки, подтверждаю», — сказал собеседник.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отказался согласовывать сокращение добычи нефти с другими странами.

Ранее стало известно об угрозе срыва нефтяной сделки ОПЕК и России из письма министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане председателю конференции ОПЕК Мухаммеду Аркабу.

7 апреля, российский источник говорил об отсутствии компромисса между Россией и Саудовской Аравией по вопросу объема сокращений, хотя стороны сходятся, что в сумме с рынка следует убрать около 10 миллионов баррелей. Также оба главных участника ценовой войны требуют включения в сделку американских производителей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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