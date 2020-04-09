Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россияне призвали отложить сроки призыва в армию

Россияне призвали отложить сроки призыва в армиюФото: Тимур Батыршин / РИА Новости

Россияне призвали отложить сроки весеннего призыва в армию. Национальный родительский комитет обратился с такой просьбой к Минобороны и правительству, сообщают «Известия».

Родители выпускников переживают, что дети не успеют сдать ЕГЭ и поступить в вузы, и отправятся на службу.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала, что в этом году родители 11-классников массово стали обращаться с просьбой перенести призыв. «Призыв всегда по датам совпадал с завершением оглашения результатов выпускных экзаменов. Ни в одном законе не сказано, что юношу забирают в армию только после получения школьного аттестата. Кроме того, нельзя исключить, что сдачу ЕГЭ смогут сдвинуть на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации в стране», подчеркнула Волынец.

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов отметил, что посещение военкомата не является нарушением режима самоизоляции. По его словам, в Москве было проведено совещание с участием ведомств, включая военкоматы и столичный департамент здравоохранения. «Все поликлиники готовы оказать содействие в предоставлении необходимых медицинских документов и безопасном проведении медкомиссии», — пояснил он.

5 апреля Министерство обороны России перевело военкоматы на удаленную работу из-за коронавируса. Уточнение всей необходимой информации проводится по телефону, чтобы исключить личное посещение военкоматов.

30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о начале призыва в армию с 1 апреля. Призыв завершится 15 июля. Сроки военного призыва не изменились по сравнению с прошлым годом. Не изменилось и число людей, которые пополнят ряды вооруженных сил — согласно документу, с 1 апреля пойдут служить 135 тысяч человек.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8 672 в 81 регионе; 70 человек с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Рики Мартин впервые показал сына от мужа-художника
Рики Мартин впервые показал сына от мужа-художника
Россияне призвали отложить сроки призыва в армию
Россияне призвали отложить сроки призыва в армию
"Эксперт РА" озвучило два прогноза развития страхового рынка
"Эксперт РА" озвучило два прогноза развития страхового рынка
Москва потеряла еще семь человек из-за коронавируса
Москва потеряла еще семь человек из-за коронавируса
СМИ: хуситы запустили баллистическую ракету в сторону города Мариб
СМИ: хуситы запустили баллистическую ракету в сторону города Мариб
Лунный день сегодня 9 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 9 апреля 2020 года
Сбербанк возобновит обычный режим работы
Сбербанк возобновит обычный режим работы
Столичные полицейские получили право штрафовать нарушителей самоизоляции
Столичные полицейские получили право штрафовать нарушителей
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона
Мошенники изобрели способ вдвойне обкрадывать россиян под благородными предлогом
Мошенники изобрели способ вдвойне обкрадывать россиян под
Василиса Володина отказалась от съемок «Давай поженимся!»
Василиса Володина отказалась от съемок «Давай поженимся!»
Надбавки, кредитные каникулы, страховые гарантии: кому Путин пообещал поддержку в новом обращении
Надбавки, кредитные каникулы, страховые гарантии: кому Путин пообещал

Топ на сегодня

Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Анонсировано новое телеобращение Путина
Анонсировано новое телеобращение Путина

Еще по теме

Должность психолога для учителей может появиться в российских школах
В Минобороны рассказали об изменениях правил призыва
Срок осеннего призыва в армию на Украине увеличили
Путин пообещал отказаться от призыва в армию