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Российская семья спряталась от коронавируса в лесу

Российская семья спряталась от коронавируса в лесуФото: ГУ МВД по Свердловской области

В Артемовском Свердловской области местная семья спряталась от коронавируса в лесу. Они запаслись едой и решили переждать пандемию вдали от города, чтобы спастись. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональное управление МВД.

Многодетную семью начали разыскивать 6 апреля. Об их исчезновении в полицию сообщила сестра отца семейства. Она пояснила, что мужчина ушел в лес с женой и тремя детьми и не вернулся. На их поиски сразу выдвинулись полицейские и сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних.

Благодаря лесничим семью удалось найти за один день. Решившие самоизолироваться россияне объяснили свой уход в лес желанием спастись от коронавируса. Они взяли с собой набор продуктов и мобильный телефон. «Семья в течение суток находилась в лесу, дети спали на ветках под открытым небом, питались продуктами, которые они взяли с собой», — сообщили в МВД.

Ранее житель Пермского края попытался самоизолироваться в палатке у моря в Евпатории. Нарушителя заметили полицейские во время патрулирования береговой линии. В отношении мужчины был составлен административный протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). В итоге суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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