Российские врачи осмотрели пациентов больницы города Чуприя в Сербии

Анастасия Иванова

Российские медики провели прием и осмотр пациентов больницы города Чуприя в Сербии, а также проконсультировали сербских коллег по самым сложным случаям заболевания коронавирусом, сообщает Минобороны РФ.

"Две группы российских медиков провели прием и осмотр пациентов городской больницы города Чуприя Республики Сербия. В ходе работы они оценили эпидемиологическую обстановку, проконсультировали своих сербских коллег по самым сложным случаям заболевания, а также дали рекомендации по организации профилактических и карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские врачебно-сестринские бригады также принимали пациентов в медицинских учреждениях Белграда, Кралево, Самбар, Панчево. По итогам первых дней было осмотрено и продиагностировано более 170 пациентов. Специалисты РХБ защиты продолжили проводить дезинфекцию в военно-медицинской академии вооруженных сил Сербии в Белграде. Также расчеты РХБ защиты провели санитарную обработку белградского института онкологии и радиологии, где проходят лечение онкобольные со всей страны.

РХБЗ была направлена в город Валево. По оценке российских военных медиков и их сербских коллег, там сложилась наиболее сложная ситуация, связанная с большим количеством заболевших коронавирусом. По итогам дня обработано более 77 тысяч квадратных метров помещений и 17 тысяч квадратных метров прибольничной территории.

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