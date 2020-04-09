Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Российский губернатор ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у сотрудника

Российский губернатор ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у сотрудника

Российский губернатор ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у сотрудникаАлексей ТекслерФото: Илья Питалев / РИА Новости

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ушел на самоизоляцию после того, как у его пресс-секретаря Сергея Зюся выявили коронавирус. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает ТАСС.

Текслер рассказал, что факт заражения подтвердили в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». «В соответствии с установленной процедурой должен уйти на самоизоляцию», — заключил глава региона.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Продажа изделий оцинкованного и черного металлопроката в Нижнем Новгороде
Продажа изделий оцинкованного и черного металлопроката в Нижнем
Киссинджер предрек миру политический и экономический хаос на поколения
Киссинджер предрек миру политический и экономический хаос на поколения
Как правильно помириться по Знаку Зодиака
Как правильно помириться по Знаку Зодиака
Дуда поддержал почтовое голосование на выборах президента Польши
Дуда поддержал почтовое голосование на выборах президента Польши
Оценена стоимость запуска успешного канала на YouTube
Оценена стоимость запуска успешного канала на YouTube
Суд взыскал с владельцев бизнес-центра в Москве более 500 млн рублей
Суд взыскал с владельцев бизнес-центра в Москве более 500 млн рублей
Все отрасли российской экономики сочли пострадавшими от коронавируса
Все отрасли российской экономики сочли пострадавшими от коронавируса
Австралия забрала «черные ящики» со ставшего очагом коронавируса корабля
Австралия забрала «черные ящики» со ставшего очагом коронавируса
Российский губернатор ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у сотрудника
Российский губернатор ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у
Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили сюрприз школьникам с помощью видеозвонка
Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили сюрприз школьникам с помощью
"Партия роста" хочет провести съезд в режиме онлайн
"Партия роста" хочет провести съезд в режиме онлайн
Российские врачи осмотрели пациентов больницы города Чуприя в Сербии
Российские врачи осмотрели пациентов больницы города Чуприя в Сербии

Топ на сегодня

Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Завышавший цену на лекарство в 55 раз бизнесмен захотел помочь с коронавирусом
Завышавший цену на лекарство в 55 раз бизнесмен захотел помочь с
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой

Еще по теме

Пушков, заявил, что США, выходя из ЮНЕСКО, выбираю самоизоляцию
Губернатор Хакасии самоизолировался
В научном центре вирусологии под Новосибирском взорвался газовый баллон
Вице-губернатор Петербурга самоизолировался