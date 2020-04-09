Российский губернатор ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у сотрудника

Вадим Карасев

Алексей ТекслерФото: Илья Питалев / РИА Новости

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ушел на самоизоляцию после того, как у его пресс-секретаря Сергея Зюся выявили коронавирус. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает ТАСС.

Текслер рассказал, что факт заражения подтвердили в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». «В соответствии с установленной процедурой должен уйти на самоизоляцию», — заключил глава региона.