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С прицелом на стратегическое партнерство: глава Пентагона пообщался с министром обороны Украины

С прицелом на стратегическое партнерство: глава Пентагона пообщался с министром обороны Украины

Министр обороны США Марк Эспер, назначивший накануне исполняющим обязанности командующего ВМС США Джеймса Макферсона, провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Андреем Тараном.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

Отмечается, что разговор состоялся с целью укрепить стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Украиной и обменяться мнениями о продолжающемся пандемическом кризисе COVID-19.

В ходе разговора американский министр обороны подтвердил поддержку США в наращивании потенциала вооруженных сил Украины.

«Эспер поздравил Тарана с его недавним назначением министром обороны и подтвердил поддержку США в наращивании потенциала вооруженных сил Украины для более эффективной защиты от российской агрессии. Госсекретарь Эспер также подчеркнул необходимость того, чтобы европейские союзники усилили свою поддержку миссии содействия безопасности в Украине», — сказано в сообщении Минобороны США.

Также Эспер высоко оценил недавний прогресс Украины в оборонных реформах и призвал министра Тарана поддержать динамику развития Украины в поддержку более безопасной и демократической Украины.

В свою очередь, Андрей Таран подтвердил приверженность Украины преобразованию оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

Напомним, что ранее Пентагон уведомил Конгресс Соединенных Штатов Америки о планах поставить Украине военного вооружения на 125 млн долларов. В целом США сохранят объемы финансирование программ военной помощи Украине по линии Госдепартамента и Пентагона в 2021 году.

Также «ФАКТЫ» писали о другом, не менее важном телефонном разговоре: государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео на днях пообщался с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе разговора глава Госдепартамента США поблагодарил Украину за помощь в возвращении домой американцев, которые не могли уехать из-за карантина, и обсудил с Владимиром Зеленским вопрос урегулирования гуманитарной ситуации на Донбассе.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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