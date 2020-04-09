С прицелом на стратегическое партнерство: глава Пентагона пообщался с министром обороны Украины

Анастасия Иванова

Министр обороны США Марк Эспер, назначивший накануне исполняющим обязанности командующего ВМС США Джеймса Макферсона, провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Андреем Тараном.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

Отмечается, что разговор состоялся с целью укрепить стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Украиной и обменяться мнениями о продолжающемся пандемическом кризисе COVID-19.

В ходе разговора американский министр обороны подтвердил поддержку США в наращивании потенциала вооруженных сил Украины.

«Эспер поздравил Тарана с его недавним назначением министром обороны и подтвердил поддержку США в наращивании потенциала вооруженных сил Украины для более эффективной защиты от российской агрессии. Госсекретарь Эспер также подчеркнул необходимость того, чтобы европейские союзники усилили свою поддержку миссии содействия безопасности в Украине», — сказано в сообщении Минобороны США.

Также Эспер высоко оценил недавний прогресс Украины в оборонных реформах и призвал министра Тарана поддержать динамику развития Украины в поддержку более безопасной и демократической Украины.

В свою очередь, Андрей Таран подтвердил приверженность Украины преобразованию оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

Напомним, что ранее Пентагон уведомил Конгресс Соединенных Штатов Америки о планах поставить Украине военного вооружения на 125 млн долларов. В целом США сохранят объемы финансирование программ военной помощи Украине по линии Госдепартамента и Пентагона в 2021 году.

Также «ФАКТЫ» писали о другом, не менее важном телефонном разговоре: государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео на днях пообщался с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе разговора глава Госдепартамента США поблагодарил Украину за помощь в возвращении домой американцев, которые не могли уехать из-за карантина, и обсудил с Владимиром Зеленским вопрос урегулирования гуманитарной ситуации на Донбассе.