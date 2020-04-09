Самарец прилетел из Таиланда и нарушил самоизоляцию. Его оштрафуют

Алексей Вольцев

В Самаре оштрафовали местного жителя, нарушившего режим самоизоляции. Об этом сообщает "Волга Ньюс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

В конце марта 24-летний самарец вернулся из Таиланда и должен был соблюдать режим самоизоляции. Однако вместо предусмотренных мер мужчина передвигался на своем автомобиле.

Теперь по решению суда молодой человек будет должен выплатить штраф за нарушение части первой статьи 19.4 КоАП РФ.

сообщило, что томич нарушил карантин и прокатился по России.