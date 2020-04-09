Сбербанк возобновит обычный режим работы

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Сбербанк возобновит обычный режим работы отделений с 9 апреля. Об этом сообщила пресс-служба банка, передает Интерфакс.

Также сообщается, что график работы для каждого отделения будет индивидуальным.

Ранее для отделений банка с 6 по 30 апреля установили усиленный режим выходного дня, сотрудники работали по специальному графику.

Ранее Сбербанк дал разъяснения по кредитным каникулам россиян. Выяснилось, что кредитные каникулы предоставляются при условии снижения официального дохода заемщика за последний месяц по сравнению со средним доходом в 2019 году. При этом кредит должен быть получен до 3 апреля 2020 года.

3 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах. Согласно документу, во время каникул нельзя начислять неустойки, предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, направлять взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обращаться с требованием к поручителю. Воспользоваться этим правом могут граждане, чей ежемесячный доход упал более чем на 30 процентов по сравнению с ежемесячным доходом за прошлый год. Отсрочить платежи можно на срок до полугода.