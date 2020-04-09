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Сценарий Людмилы Улицкой "Чума" опубликуют онлайн

Сценарий Людмилы Улицкой "Чума" опубликуют онлайн
Сценарий Людмилы Улицкой "Чума" по мотивам событий, происходивших в 1939 году в Москве, впервые опубликуют на платформе Bookmate, сообщила пресс-служба сервиса.

"Киносценарий "Чума" будет впервые опубликован 10 апреля на платформе Bookmate в рамках совместного проекта Bookmate Originals и "Редакции Елены Шубиной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Людмила Улицкая написала сценарий в 1978 году для поступления на курсы драматурга Валерия Фрида при Доме Кино. Фрид отказал начинающему автору с формулировкой: "Вас учить нечему, вы и так все умеете", — после чего рукопись пролежала неизданной 42 года, пока вновь не обрела актуальность.


"Предполагается, что если ружье в первом акте висит на стене, то в последнем оно должно выстрелить. Многие годы я писала разные тексты и… не публиковала. И вдруг оказалось, ружье-то стреляет. И не холостыми патронами. Сценарий "Чума", сочиненный очень давно, оказался неожиданно актуальным. Лучше бы этого не было! Но это так... Во время карантина я разбирала книжные шкафы и полки с бумагами, нашла этот сценарий и поняла, что он точнейшим образом подходит к сегодняшней ситуации", - приводит слова Улицкой пресс-служба.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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