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Счетная палата не увидела прорывного влияния ОЭЗ на экономику

Счетная палата не увидела прорывного влияния ОЭЗ на экономику
Счетная палата не увидела прорывного влияния преференциальных режимов, в частности особых экономических зон, на экономику России, такой эффект можно будет ощутить только через длительное время, говорится в документе СП по итогам анализа практики применения преференциальных режимов.

"Преференциальные режимы не оказывают прорывного влияния на экономику, при этом сложно дать полноценную оценку их эффективности. ... В ходе проведенного анализа мы в очередной раз убедились, что экономический эффект от функционирования преференциального режима возможно ощутить только по прошествии длительного времени", - цитирует ведомство аудитора Дмитрия Зайцева.

По экспертным расчетам СП, с 2014 года особые экономические зоны (ОЭЗ) израсходовали 157 миллиардов рублей из бюджетов разных уровней. При этом опережающие результаты за это время показали лишь единицы. "Более половины (59%) рабочих мест из 22 тысяч новых рабочих мест в 26 ОЭЗ к началу 2019 года пришлось на четыре особые экономические зоны: "Алабуга", "Технополис", "Липецк" и "Дубна", - говорится в документе.

# Россия
По материалам: ria.ru

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