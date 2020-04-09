Счетная палата не увидела прорывного влияния ОЭЗ на экономику

Влада Некрасова

Счетная палата не увидела прорывного влияния преференциальных режимов, в частности особых экономических зон, на экономику России, такой эффект можно будет ощутить только через длительное время, говорится в документе СП по итогам анализа практики применения преференциальных режимов.

"Преференциальные режимы не оказывают прорывного влияния на экономику, при этом сложно дать полноценную оценку их эффективности. ... В ходе проведенного анализа мы в очередной раз убедились, что экономический эффект от функционирования преференциального режима возможно ощутить только по прошествии длительного времени", - цитирует ведомство аудитора Дмитрия Зайцева.

По экспертным расчетам СП, с 2014 года особые экономические зоны (ОЭЗ) израсходовали 157 миллиардов рублей из бюджетов разных уровней. При этом опережающие результаты за это время показали лишь единицы. "Более половины (59%) рабочих мест из 22 тысяч новых рабочих мест в 26 ОЭЗ к началу 2019 года пришлось на четыре особые экономические зоны: "Алабуга", "Технополис", "Липецк" и "Дубна", - говорится в документе.