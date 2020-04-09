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Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ
Предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году сдавать не будут, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала "Будущее России".

Раннее Министерство просвещения сообщило, что регионы должны обеспечить очное проведение ОГЭ по двум предметам.

"Рекомендация ушла в регионы по поводу того, что выборных предметов в этом году не будет. Надо понимать, что у нас ОГЭ, экзамен в девятых классах, сдает в два раза больше выпускников, чем тех, кто сдает Единый государственный экзамен. Это более массовый экзамен", — пояснил Музаев.

По словам заместителя министра просвещения Дмитрия Глушко, предметы, которые предстоит сдавать девятиклассникам, — это русский язык и математика.


TikTok.

ОГЭ в этом году начнется 9 июня.

# Политика
По материалам: ria.ru

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