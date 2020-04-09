Сложный характер, жизнь в Корее, диплом психолога, роман с женатым и другое: самые яркие моменты из жизни Альбины Джанабаевой

Вадим Карасев

Свой 41-й день рождения Альбина Джанабаева встречает в самоизоляции вместе с любимым мужем Валерием Меладзе и двумя сыновьями, 16-летним Константином и пятилетним Лукой. NEWSTES.RU поздравляет артистку с праздником и виртуально посылает ей самое актуальное на сегодняшний карантинный период пожелание — здоровья. Ну и заодно нам захотелось вспомнить самые значимые моменты из жизни певицы, которые оставили отпечаток на всей ее дальнейшей судьбе. О тяжелом детстве, начале карьеры, непростом характере и тайном романе Альбины с женатым и известным на всю страну мужчиной рассказываем в новом материале.

Тяжелое детство

В интервью Альбина Джанабаева неоднократно вспоминала о своем непростом детстве. Будущая звезда родилась и выросла в Волгограде, в семье геолога и работницы завода. Альбина была старшим ребенком в семье и с детства заботилась о младших — брате Борисе и сестре Кате.

Пока родители были заняты на работе и зарабатывали деньги, чтобы прокормить семью, бремя воспитания младших детей легло на плечи Альбины. Тогда у Джанабаевой, как у старшей сестры, просто не было выбора, но уже в сознательном возрасте артистка осознала, что эта чрезмерная ответственность за младших заставила ее слишком рано повзрослеть. Она водила брата и сестру в сад, всегда была на подхвате у мамы, занималась готовкой и уборкой и выполняла все задания, которые мама оставляла ей на день, уходя на работу.





Маленькая Альбина Джанабаева с родителями

Я всегда отвечала за всех, глобально. Чувствовала это постоянно. У ребенка должно быть детство — так получилось, что у меня его, наверное, не было. Возможно, хорошо, что я стала такой ответственной. Но нельзя тащить на своих плечах чужие заботы. Люди, которые перекладывают на тебя свои дела, попросту перестают думать. Очень важно помощью не навредить, даже родные не всегда правильно понимают твое участие, — со слезами на глазах вспоминала Альбина детство в телепрограмме "Мой герой" на канале ТВЦ.





Альбина Джанабаева в детстве

Еще до рождения брата и сестры Альбина всегда была дома рядом с мамой — она не ходила в детский сад и очень редко общалась со сверстниками. Сейчас Джанабаева считает такой подход неправильным и в воспитании своих детей руководствуется другими принципами:Наверное, это здорово, когда мама может уделять столько времени, но ребенку нужна социализация в любом случае. По себе говорю. Мне не с кем было общаться. Во дворе, где я росла, у меня был только один друг. Он ходил в садик, и я очень ждала, когда же он вернется наконец, и мы с ним сможем поиграть. Мне не хватало общения. Поэтому своих детей я отдала в сад. Как бы все ни были против, в том числе моя мама. Потому что к тому моменту, когда я пошла в первый класс, я не совсем понимала, как себя вести. Мне нужно было научиться в коллективе определять свое место. Участие в конкурсе красоты

Еще до того как Альбина Джанабаева поступила в Гнесинское училище и начала развивать свою музыкальную карьеру, она успела попробовать себя в качестве модели. В совсем юном возрасте (тогда будущей артистке было всего 14 лет) Альбина приняла участие в местном конкурсе красоты — на этот шаг она решилась по совету друзей, которые начали замечать ее харизму и модельные данные.





Альбина Джанабаева в юности

Тогда Джанабаева не одержала победу в конкурсе, но удостоилась приза зрительских симпатий. После этого в голове Альбины появилась мысль, что у нее вряд ли когда-нибудь получится добиться больших высот в родном городе, и она начала мечтать о переезде в Москву.

Уже перебравшись в столицу, Альбина несколько раз снялась для рекламы, а потом навсегда похоронила мысли о модельной карьере и сосредоточилась на музыке.

Жизнь в Корее

В 17 лет Альбина Джанабаева поступила в Гнесинское училище, после окончания которого почти сразу же получила предложение поработать за рубежом. Начинающая артистка заключила контракт с корейским театром, согласно которому она должна была в течение четырех месяцев исполнять партию Белоснежки на корейском языке в мюзикле "Белоснежка и семь гномов".

Довольно скоро жизнь в Сеуле показалось Альбине невыносимой, и она начала сильно скучать по родине. В итоге через три месяца Джанабаева разорвала контракт, вернулась в Россию и начала покорять эстраду.





Подпевка у Валерия Меладзе

Довольно быстро после возвращения из Кореи Альбина встретила своего будущего мужа — Валерия Меладзе. Тогда певец подыскивал себе бэк-вокалистку и сам связался с Альбиной по совету знакомых. Валерий раздобыл телефон Джанабаевой, позвонил ей и назначил встречу. С этого момента и началось тесное сотрудничество начинающей певицы и известного на всю Россию артиста, который на тот момент был женат на другой женщине — Ирине.





Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

Отношения Альбины и Валерия довольно быстро переросли из рабочих в романтические. На подпевке у певца Джанабаева проработала всего два года, а потом ушла в декрет из-за рождения старшего сына Константина — от Меладзе. Кстати, на сцену вместе с возлюбленным Альбина выходила вплоть до самых последних месяцев беременности и при этом всегда оставалась в его тени. Уже спустя много лет выяснилось, что отцом сына Альбины является именно Валерий. Ради Джанабаевой он ушел из семьи и оставил жену с тремя дочерьми.





Скандалы в группе "ВИА Гра"

Почти сразу же после рождения старшего сына Альбина Джанабаева поспешила вернуться на сцену. На сей раз она получила предложение от брата Валерия Меладзе, Константина, и Дмитрия Костюка. Продюсеры взяли Джанабаеву в популярное женское трио "ВИА Гра" — в группу певица пришла на место ушедшей Анны Седоковой.

Кстати, изначально на место Седоковой взяли одну из самых популярных на сегодняшний день сольных артисток в России Светлану Лободу. Однако, по слухам, всего через четыре месяца Светлане пришлось освободить свое место как раз для Джанабаевой.





Группа "ВИА Гра": Вера Брежнева, Надежда Грановская и Альбина Джанабаева

В группе "ВИА Гра" Альбина проработала почти девять лет, и за это время в коллективе неоднократно менялся состав. При этом многие экс-солистки "ВИА Гры" часто рассказывали о "дедовщине" со стороны Джанабаевой и ее непростом характере. Так, после прихода Альбины в группу ее бывшие участницы — Анна Седокова, Татьяна Найник и Светлана Лобода практически одновременно и независимо друг от друга дали интервью, в которых намекнули на то, что Джанабаева попала в группу именно благодаря романтическим отношениям с братом Константина Меладзе, Валерием.





Группа "ВИА Гра": Альбина Джанабаева, Вера Брежнева, Надежда Грановская

В 2010 году из группы ушла Татьяна Котова. Практически сразу после этого экс-солистка дала откровенное интервью, в котором обвинила Альбину Джанабаеву в создании гнетущей атмосферы в коллективе. Котова рассказала, что Альбина постоянно провоцировала скандалы, ссорилась с ней и другой экс-участницей группы, Меседой Багаудиновой. Татьяна также утверждает, что Джанабаева "выжила" ее из коллектива, потому что приревновала к Валерию.





Группа "ВИА Гра": Меседа Багаудинова, Татьяна Котова и Альбина Джанабаева

Сама Альбина не подтверждала и не отрицала обвинения в свой адрес от бывших коллег по цеху. При этом в своих интервью певица неоднократно открыто говорила о своем сложном характере, из-за которого даже ее самым близким людям часто приходится непросто:

Я самокритичная, многого требую от окружающих, но и от себя, поверьте. Идеализирую людей и жду от них соответствия, огорчаюсь, если это не складывается. Думаю, со мной не всегда легко. Но я стараюсь быть менее категоричной.





Группа "ВИА Гра": Альбина Джанабаева, Надежда Грановская и Татьяна Котова

Обширная фильмография

Интересно, что помимо достижений на музыкальном поприще, Альбина Джанабаева также может похвастаться довольно обширной фильмографией. Звезда дебютировала в большом кино еще в 1998 году — тогда она снялась в картине "Лесные болота". После этого Джанабаева также появлялась в фильмах "ДМБ-002", "Львиная доля" и сериале "Держи меня крепче".

Самой значимой работой в кинокарьере Альбины на данный момент является драма Кирилла Серебренникова "Измена". Коллегами Джанабаевой по съемочной площадке в этом проекте стали Франциска Петри, Деян Лилич, Андрей Щетинин и другие. Этот фильм даже был включен в основной конкурс 69-го Венецианского кинофестиваля.





Альбина Джанабаева и Деян Лилич в фильме "Измена"

Сейчас я не позиционирую себя как актрису. Да, я снялась в "Измене" Кирилла Серебренникова и до сих пор получаю предложения от других режиссеров. Но не было больше такого проекта, который бы мне понравился и где, как мне показалось бы, нужна именно я. Кроме того, актерская профессия — это дело, которому нужно посвящать время. Но вообще, я считаю, никогда не говори никогда,— рассказывала Альбина Джанабаева о своей актерской карьере.

Диплом психолога

У Альбины Джанабаевой есть не только музыкальное, но и психологическое образование. Еще в юности будущая звезда задумывалась пойти по этой стезе — вариант с профессией психолога она оставляла на случай, если с карьерой на эстраде у нее в итоге не сложится.

Уже после того как Джанабаева окончила Гнесинское училище и стала популярной на всю страну, она все же решила реализовать свой запасной план.





Альбина пошла учиться в Московский государственный психолого-педагогический университет и стала дипломированным психологом. Вот как Джанабаева рассказывала об этом в программе Татьяны Устиновой "Мой герой":

Это, наверное, прозвучит очень скучно. Но в юношестве я думала: "Если в артистки я не пойду или не сложится, то, наверное, буду психологом". Это очень как-то скучно и неинтересно. Но все-таки психологическое образование я получила не так давно, но это уже было из-за того, что я захотела узнать что-то новое для себя.





Роман с женатым и тайная свадьба

Роман Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе начался еще в начале 2000-х, однако почти 10 лет пара скрывала свои отношения, а певец жил на две семьи — с официальной женой Ириной и тремя дочерьми и с Альбиной и их старшим сыном Костей.

В откровенном интервью, которое экс-супруга Меладзе не так давно дала Борису Корчевникову, она призналась, что уход мужа из семьи стал для нее шоком. Ирина также рассказала, что была знакома с Альбиной и предлагала ей встретиться и поговорить, сразу после того как узнала об изменах супруга. Однако на это предложение Джанабаева ответила отказом.





Валерий и Ирина Меладзе

Моя душевная реанимация длилась пять лет. В груди как будто была огромная дырка. Для меня развод тогда казался страшнее, чем смерть ребенка. Мне захотелось поговорить с ней. Я узнала ее телефон, пригласила на встречу. Мне не было страшно делать этот звонок. Честно говоря, не знаю, как это будет считаться, горделиво или нет, но у меня никогда не было комплекса неполноценности. Мне хотелось сесть и посмотреть ей в глаза. Мне хотелось понять, с кем я имею дело,

— рассказала Ирина Меладзе об уходе мужа к Альбине Джанабаевой в интервью Борису Корчевникову в рамках программы "Судьба человека".





Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева с сыном Костей

Многие осуждают Джанабаеву за ее поведение и называют разлучницей. Сама Альбина предпочитает фильтровать поток негатива в свою сторону и практически не реагирует на нападки хейтеров. Однажды она дала следующий комментарий на тему:Люди ведут разговоры о нашей с Валерием истории и сегодня. Все пытались и пытаются найти какое-то объяснение, раскрыть правду. Но она предельно бесхитростна и заключается в том, что мы просто полюбили друг друга, захотели создать свою семью. Другой нет. И эта правда всегда придавала нам сил. Наша замечательная семья — лучшее доказательство. Думаю, когда люди хотят быть вместе, когда нужны друг другу, они могут пережить и преодолеть все что угодно. В этом весь секрет.В 2004 у Альбины и Валерия родился сын Константин, а еще через десять лет — младший Лука. В 2014-м, сразу же после развода Валерия с бывшей женой, они с Альбиной узаконили свои отношения. Бракосочетание было тайным, и на нем присутствовали только самые близкие люди.





Слухи о расставании с мужем

В прессе с заядлой периодичностью появляются слухи о проблемах в браке Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе. Журналистам стоит только заметить, что супруги появились на публике не вместе или кто-то из них вышел в свет без обручального кольца, как в СМИ тут же появляются статьи о расставании Альбины и Валерия.





Слухи эти так ни разу и не подтвердились. При этом супруги не скрывают, что иногда ссорятся — по их словам, они неоднократно переживали кризисы в отношениях. Альбина утверждает, что часто конфликты возникают ни из-за чего: происходит что-то незначительное, а она крайне эмоционально на это реагирует. Разобраться в ситуации обычно помогает муж — он более спокойный по темпераменту и знает, как правильно затушить огонь семейных споров:

Валера действительно говорит очень много, но по делу, он больше анализирует и делает выводы. Я больше живу на эмоциях и убеждаюсь в правильности или неправильности своих поступков на своем опыте, здесь и сейчас. А Валера может проанализировать, обойти острые углы и сделать правильно. А я актриса, и этим все сказано. Если серьезно, я всегда прислушиваюсь к Валере, потому что доверяю его аналитическому мышлению и интуиции в том числе. Но своей интуиции я доверяю больше! Просто я более эмоциональная и могу сделать очень много "движений" — может, даже ненужных.





При этом Альбина и Валерий в один голос говорят, как важно оставлять за порогами дома все рабочие проблемы, критику хейтеров и другие отрицательные эмоции. В семье они забывают о своем звездном статусе, радуются простым семейным радостям и заботам.За закрытыми дверями у нас нормальная человеческая жизнь, не сценическая, а когда нужно проснуться рано, приготовить завтрак, отправить старшего сына в школу, а младшего в садик. В этой жизни нужно оставаться чуткими людьми, которые ставят в приоритет настоящие, семейные ценности, и относиться с уважением к тем, кто от нас зависит,— говорит Альбина о своей семейной жизни.





Строгая и любящая мама

В браке с Валерием Меладзе Альбина Джанабаева воспитывает двоих сыновей — 16-летнего Костю и пятилетнего Луку. Из-за активного рабочего графика Меладзе большая часть забот о детях ложится именно на плечи Джанабаевой. О ее большом вкладе в воспитание сыновей говорил сам Валерий Меладзе:

Я должен сказать, что и мама моих дочерей, и Альбина, мама моих сыновей, прикладывают много усилий, чтобы в мое отсутствие дети тоже воспитывались. Поэтому я во многом часто приезжаю на готовое.





Альбина Джанабаева с сыном Костей

Сама Альбина подтверждает, что действительно большую часть своего времени посвящает именно детям. После рождения старшего Кости Джанабаева не смогла уделить ему должного внимания, потому что очень скоро приступила к работе в группе "ВИА Гра", а вот на младшем Луке артистка уже как следует "отыгралась":

Поняла, что не готова никуда выходить после рождения ребенка. Физически не могла отлучаться, куда-то лететь, заниматься карьерой. Желание быть рядом с Лукой перевесило все остальное. Я была ежедневно рядом с сыном ровно до того момента, как поняла, что настала пора... записывать песни, снимать клипы, выступать. И в итоге все произошло очень естественно и нетравматично и для меня, и для маленького человека.





Сейчас Альбина Джанабаева параллельно успевает и воспитывать детей, и уделять время своей любимой работе. Артистка утверждает, что крайне важно всегда поддерживать тесный контакт с детьми, поэтому если возникает проблема, она сразу же пытается вызвать сыновей на разговор, чтобы по полочкам разложить ситуацию. При этом Джанабаева считает себя довольно строгой, но одновременно доброй и справедливой:Я строгая мама, но даю поблажки, потому что кто, как не родитель, должен быть и строгим, и добрым. Секрет хороших взаимоотношений с детьми — в доверии. Только в этом. Всегда легко сначала осудить, дать какую-то негативную реакцию на действия ребенка. Сложнее понять, сделать так, чтобы дети не боялись подойти к родителям со всеми своими проблемами.





Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе





Альбина Джанабаева



