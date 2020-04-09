Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » СМИ: хуситы запустили баллистическую ракету в сторону города Мариб

СМИ: хуситы запустили баллистическую ракету в сторону города Мариб

СМИ: хуситы запустили баллистическую ракету в сторону города Мариб
Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) запустили баллистическую ракету в сторону йеменского города Мариб, сообщает саудовский телеканал Al-Ekhbariya.

"Вооруженные формирования хуситов направили баллистическую ракету на Мариб", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее в среду арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о прекращении огня в Йемене сроком на две недели, которое вступит в силу с 12.00 четверга по местному времени (совпадает с мск).


Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в Ходейде - городе-порте на Красном море - и передаче его под контроль ООН.
# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен боец ООС
С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня на
Рики Мартин впервые показал сына от мужа-художника
Рики Мартин впервые показал сына от мужа-художника
Россияне призвали отложить сроки призыва в армию
Россияне призвали отложить сроки призыва в армию
"Эксперт РА" озвучило два прогноза развития страхового рынка
"Эксперт РА" озвучило два прогноза развития страхового рынка
Москва потеряла еще семь человек из-за коронавируса
Москва потеряла еще семь человек из-за коронавируса
СМИ: хуситы запустили баллистическую ракету в сторону города Мариб
СМИ: хуситы запустили баллистическую ракету в сторону города Мариб
Лунный день сегодня 9 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 9 апреля 2020 года
Сбербанк возобновит обычный режим работы
Сбербанк возобновит обычный режим работы
Столичные полицейские получили право штрафовать нарушителей самоизоляции
Столичные полицейские получили право штрафовать нарушителей
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона
Мошенники изобрели способ вдвойне обкрадывать россиян под благородными предлогом
Мошенники изобрели способ вдвойне обкрадывать россиян под
Василиса Володина отказалась от съемок «Давай поженимся!»
Василиса Володина отказалась от съемок «Давай поженимся!»

Топ на сегодня

Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Анонсировано новое телеобращение Путина
Анонсировано новое телеобращение Путина

Еще по теме

С территории Йемена запустили баллистическую ракету по Саудовской Аравии
Арабская коалиция обвинила Иран в снабжении повстанцев-хуситов ракетами
Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами
Саудовские силы ПВО перехватили баллистическую ракету из Йемена