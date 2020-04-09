СМИ: хуситы запустили баллистическую ракету в сторону города Мариб

Влада Некрасова

Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) запустили баллистическую ракету в сторону йеменского города Мариб, сообщает саудовский телеканал Al-Ekhbariya.

"Вооруженные формирования хуситов направили баллистическую ракету на Мариб", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее в среду арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о прекращении огня в Йемене сроком на две недели, которое вступит в силу с 12.00 четверга по местному времени (совпадает с мск).

Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в Ходейде - городе-порте на Красном море - и передаче его под контроль ООН.