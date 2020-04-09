СМИ: Коронавирус настиг королевскую семью Саудовской Аравии

Анастасия Иванова

В последние недели десятки членов правящей королевской семьи Саудовской Аравии, а именно — около 150 принцев, были заражены коронавирусом Covid-19. Об этом со ссылкой на данные газеты The New York Times (NYT) передаёт сегодня, 9 апреля, телеканал «Аль-Джазира».

Фейсал бин Бандар бин Абдул-Азиз аль-Сауд, губернатор столицы Эр-Рияд, которому за семьдесят, находится в реанимации после заражения коронавирусом, сообщает NYT, апеллируя к источникам, «знакомым с семьёй Аль-Сауд». При этом утверждается, что 84-летний король Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд и 34-летний наследный принц Мухаммед бин Салман в настоящее время находятся в самоизоляции, чтобы избежать инфицирования.

Врачи в элитной больнице, которая лечит членов королевской семьи, готовят ещё 500 коек для ожидаемого притока высокопоставленных пациентов. «Места должны быть готовы для VIP-персон со всей страны», — говорится в формуляре, разосланном сотрудникам элитного медучреждения, специализированной больницы им. Короля Фейсала, в электронном виде и оказавшемся в распоряжении NYT.

«Мы не знаем, сколько пациентов может к нам поступить, но должны находиться в состоянии повышенной готовности», — говорится в сообщении, в котором также указано, что «все пациенты с хроническими заболеваниями должны быть выписаны как можно скорее», и только «самые неотложные случаи» будут приниматься на лечение.

Королевская семья Аль-Сауд в настоящее время насчитывает несколько тысяч старших и младших (по рангу) принцев. Многие представители правящей династии регулярно совершают поездки в Европу, и некоторые считают, что заразились коронавирусом за границей, отмечает «Аль-Джазира».

В крупнейшей арабской монархии с населением около 35 миллионов человек, по данным на 9 апреля, подтверждено 3287 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 44 пациента с диагнозом Covid-19 скончались.

Как сообщало ИА Newstes, в конце прошлого месяца саудовское правительство объявило о пакете мер для стимулирования первой арабской экономики на фоне глобальной пандемии. На поддержку местного бизнеса власти направят 120 млрд риалов (около $ 32 млрд).

Ранее были приостановлены все молитвы во внешних дворах двух крупнейших мечетей в Мекке и Медине в качестве мер по борьбе с распространением коронавируса. Торговые центры и парки закрыты, гражданам настоятельно рекомендуется оставаться дома. Улицы королевства опустели сразу после вступления в силу с 23 марта режима комендантского часа, установленного с 7 вечера до 6 утра на 21 день. В отдельных городах введены специальные режимы комендантского часа.