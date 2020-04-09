Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

СМИ: РФ и Саудовская Аравия сгладили разногласия по добыче нефти

СМИ: РФ и Саудовская Аравия сгладили разногласия по добыче нефти
Сразу несколько изданий, в числе которых агентство Reuters и газета The Wall Street Journal, сообщили, что Москве и Эр-Рияду удалось сгладить основные разногласия в отношении нового сокращения добычи нефти.  

По данным WSJ, сейчас решается вопрос, как "убрать с рынка 20 миллионов баррелей в сутки".

Собеседники издания отмечают, что Россия и Саудовская Аравия могут снизить добычу как минимум на 10 миллионов баррелей в сутки.


сообщило, что эксперт спрогнозировал цену нефти в случае успеха новой сделки ОПЕК+.
# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

СМИ: РФ и Саудовская Аравия сгладили разногласия по добыче нефти
СМИ: РФ и Саудовская Аравия сгладили разногласия по добыче нефти
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с коронавирусом
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с коронавирусом
Пиво, солнце и свежий воздух: как проходит самоизоляция Элджея и Насти Ивлеевой
Пиво, солнце и свежий воздух: как проходит самоизоляция Элджея и
В Армении оценили ситуацию с распространением коронавируса
В Армении оценили ситуацию с распространением коронавируса
Права человека на карантине станут одной из главных тем ПМЮФ
Права человека на карантине станут одной из главных тем ПМЮФ
"Роскосмос" получил на аппаратуру для спутников "сумму с большим числом нулей" и сделал "дырку от бублика"
"Роскосмос" получил на аппаратуру для спутников "сумму с большим
Компьютерная программа поможет искать новые средства борьбы с насекомыми-вредителями
Компьютерная программа поможет искать новые средства борьбы с
Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов при нефти более $ 36 за баррель
Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов при нефти более $ 36 за баррель
Сценарий Людмилы Улицкой "Чума" опубликуют онлайн
Сценарий Людмилы Улицкой "Чума" опубликуют онлайн
CNN.: Три авианосца ВМС США «инфицированы» коронавирусом
CNN.: Три авианосца ВМС США «инфицированы» коронавирусом
Бактериальный фермент разлагает пластиковые бутылки за несколько часов
Бактериальный фермент разлагает пластиковые бутылки за несколько часов
Ольга Чудакова: «У меня были жуткие последствия ЭКО»
Ольга Чудакова: «У меня были жуткие последствия ЭКО»

Топ на сегодня

Сын президента Сербии заразился коронавирусом
Сын президента Сербии заразился коронавирусом
Жириновский предложил вдвое сократить число чиновников и депутатов
Жириновский предложил вдвое сократить число чиновников и депутатов
Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен боец ООС
С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня на
Песков: все заявления Путина будут в рамках совещания с губернаторами
Песков: все заявления Путина будут в рамках совещания с губернаторами

Еще по теме

Саудовская Аравия нарастит добычу нефти до рекорда
Страны ОПЕК договорились снизить нефтедобычу впервые за 8 лет
СМИ узнали о несостоявшейся сделке Саудовской Аравии и ОПЕК
СМИ: Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК