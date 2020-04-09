СМИ: РФ и Саудовская Аравия сгладили разногласия по добыче нефти
Сегодня, 19:49 Алексей Вольцев
Сразу несколько изданий, в числе которых агентство Reuters и газета The Wall Street Journal, сообщили, что Москве и Эр-Рияду удалось сгладить основные разногласия в отношении нового сокращения добычи нефти.
По данным WSJ, сейчас решается вопрос, как "убрать с рынка 20 миллионов баррелей в сутки".
Собеседники издания отмечают, что Россия и Саудовская Аравия могут снизить добычу как минимум на 10 миллионов баррелей в сутки.
сообщило, что эксперт спрогнозировал цену нефти в случае успеха новой сделки ОПЕК+.
По материалам: ria.ru