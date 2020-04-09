СМИ узнали, что у хоррора "Другие" с Николь Кидман будет ремейк
По информации издания, историю перескажут по-новому. Известно, что проект будут продюсировать Рени Таб, Кристофер Туффин, Лаукас Акоскин и другие.
"Для меня большая честь работать над любимым фильмом ужасов и снова показать его на большом экране, но уже для новой аудитории. Как жутко и странно осознавать, насколько актуальны сейчас темы, связанные с самоизоляцией и страхом, и, конечно, желанием защитить детей и нас самих от опасности", — прокомментировала Рени Таб.
Актерский состав и дата выхода пока неизвестны.
Действие оригинальной картины происходит в 40-е годы XX века. Муж главной героини Грейс (Кидман) воюет во Франции, а она ждет его вместе с детьми в большом особняке. Внезапно в доме начинают происходить странные вещи.
За эту роль Николь Кидман получила премию "Сатурн" и была номинирована на "Золотой глобус" и BAFTA. Режиссер Алехандро Аменабар стал обладателем испанской кинопремии "Гойя".