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СМИ узнали, что у хоррора "Другие" с Николь Кидман будет ремейк

СМИ узнали, что у хоррора "Другие" с Николь Кидман будет ремейк
СМИ узнали, что кинокомпания Sentient Entertainment приобрела права на римейк фильма ужасов Алехандро Аменабара "Другие" (2001 год) с Николь Кидман в главной роли, сообщает Deadline.

По информации издания, историю перескажут по-новому. Известно, что проект будут продюсировать Рени Таб, Кристофер Туффин, Лаукас Акоскин и другие.

"Для меня большая честь работать над любимым фильмом ужасов и снова показать его на большом экране, но уже для новой аудитории. Как жутко и странно осознавать, насколько актуальны сейчас темы, связанные с самоизоляцией и страхом, и, конечно, желанием защитить детей и нас самих от опасности", — прокомментировала Рени Таб.


Актерский состав и дата выхода пока неизвестны.


Действие оригинальной картины происходит в 40-е годы XX века. Муж главной героини Грейс (Кидман) воюет во Франции, а она ждет его вместе с детьми в большом особняке. Внезапно в доме начинают происходить странные вещи.

За эту роль Николь Кидман получила премию "Сатурн" и была номинирована на "Золотой глобус" и BAFTA. Режиссер Алехандро Аменабар стал обладателем испанской кинопремии "Гойя".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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