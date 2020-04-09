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Сотрудники порнокомпании решили снимать фильмы дома из-за коронавируса

Сотрудники порнокомпании решили снимать фильмы дома из-за коронавирусаФото: Chris Hondros / Newsmakers / Getty Images

Компания по производству фильмов для взрослых Vixen Media Group выделила около 250 тысяч долларов (18,8 миллиона рублей) на каждый специальный комплект с оборудованием. Их выдадут сотрудникам, чтобы они могли производить порнофильмы в домашних условиях из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает британский таблоид The Daily Star.

Такой шаг был предпринят, чтобы снять новую серию видеороликов под названием Intimates («Близкие друзья»).

Режиссер фильмов для взрослых Кайден Кросс признала, что условия работы поменялись, однако подчеркнула, что компания продолжит показывать эстетичную картинку и красоту моделей через свой контент.

Сообщается, что компания Vixen Media Group управляет шестью площадками для съемки фильмов для взрослых.

Ранее 8 апреля сообщалось, что порнозвезда Аса Акира пожертвует часть своего гонорара, полученного от Pornhub, на борьбу с коронавирусной пандемией.

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По материалам: lenta.ru

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