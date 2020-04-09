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Совет Федерации соберется на внеочередное заседание 17 апреля

Совет Федерации соберется на внеочередное заседание 17 апреля
Совет Федерации соберется 17 апреля на внеочередное заседания для рассмотрения законов о поддержке граждан и бизнеса в ситуации, связанной с коронавирусом, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

"Совет Федерации соберется 17 апреля на заседание для рассмотрения законов по поручениям президента о поддержке граждан и бизнеса", - сказал он.

По словам Тимченко, Госдума рассмотрит эти законопроекты на следующей неделе.

# Россия
По материалам: ria.ru

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