Совет Федерации соберется на внеочередное заседание 17 апреля

Влада Некрасова

Совет Федерации соберется 17 апреля на внеочередное заседания для рассмотрения законов о поддержке граждан и бизнеса в ситуации, связанной с коронавирусом, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

"Совет Федерации соберется 17 апреля на заседание для рассмотрения законов по поручениям президента о поддержке граждан и бизнеса", - сказал он.

По словам Тимченко, Госдума рассмотрит эти законопроекты на следующей неделе.