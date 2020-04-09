Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » США для борьбы с коронавирусом раздадут полторы экономики России

США для борьбы с коронавирусом раздадут полторы экономики России

США для борьбы с коронавирусом раздадут полторы экономики РоссииФото: Win McNamee / Getty Images

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о новых мерах по стимулированию национальной экономики в рамках борьбы с коронавирусом. Их общий объем составляет 2,3 триллиона долларов, говорится на сайте регулятора.

Для сравнения, это в полтора раза больше, чем ВВП России за 2019 год (около 1,5 триллиона долларов по текущему курсу). В расчете на одного гражданина США это 7 тысяч долларов.

Нынешний пакет помощи больше предыдущего, который также был рекордным — 2 триллиона долларов. Из него 600 миллиардов выделены на поддержку бизнеса, большей частью среднего. Финансироваться будут льготные займы под четыре процента годовых, по которым в первый год проценты можно будет не выплачивать.

До 850 миллиардов долларов увеличена помощь по кредитам крупному бизнесу, еще 500 миллиардов направят на покупку муниципальных облигаций. Программа направлена на крупные города с населением более миллиона человек и округа с населением более двух миллионов и позволит им избежать банкротства.

В настоящее время США занимают первое место по количество заболевших COVID-19. По состоянию на 9 апреля в стране зарегистрированы 436 тысяч заболевших, почти 15 тысяч скончались.

В России в ближайшее время также будет опубликован второй пакет помощи. Как утверждают источники, знакомые с его обсуждением, он не предусматривает денежных мер поддержки, освобождения от выплаты основных налогов и прощения долгов по ним.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Фанаты Селены Гомес уверены — новую песню она посвятила экс-бойфренду The Weeknd: "Мурашки по коже от твоих глаз"
Фанаты Селены Гомес уверены — новую песню она посвятила экс-бойфренду
США для борьбы с коронавирусом раздадут полторы экономики России
США для борьбы с коронавирусом раздадут полторы экономики России
Власти Петербурга заявили, что ситуация с коронавирусом под контролем
Власти Петербурга заявили, что ситуация с коронавирусом под контролем
Заменят чиновников, победят коррупцию: что такое суперсервисы на Госуслугах и как они вам помогут
Заменят чиновников, победят коррупцию: что такое суперсервисы на
Нынешний экономический кризис назвали худшим за 100 лет
Нынешний экономический кризис назвали худшим за 100 лет
Лещенко отреагировал на обвинения в заражении Бабкиной коронавирусом
Лещенко отреагировал на обвинения в заражении Бабкиной коронавирусом
Захарова назвала снос памятника Коневу в Праге преступлением и пообещала ответ
Захарова назвала снос памятника Коневу в Праге преступлением и
Фотография полувековой давности вызвала массовый приступ ярости в сети
Фотография полувековой давности вызвала массовый приступ ярости в сети
На Урале умер первый пациент с коронавирусом
На Урале умер первый пациент с коронавирусом
Как режим дня влияет на биополе и настроение человека
Как режим дня влияет на биополе и настроение человека
Лев Лещенко: «Надя – сильный человек, и я молю Бога»
Лев Лещенко: «Надя – сильный человек, и я молю Бога»
СМИ: РФ и Саудовская Аравия сгладили разногласия по добыче нефти
СМИ: РФ и Саудовская Аравия сгладили разногласия по добыче нефти

Топ на сегодня

Сын президента Сербии заразился коронавирусом
Сын президента Сербии заразился коронавирусом
Жириновский предложил вдвое сократить число чиновников и депутатов
Жириновский предложил вдвое сократить число чиновников и депутатов
Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
Песков: все заявления Путина будут в рамках совещания с губернаторами
Песков: все заявления Путина будут в рамках совещания с губернаторами
С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен боец ООС
С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня на

Еще по теме

В Японии одобрили рекордный бюджет на 2017 финансовый год на $832 миллиарда
Резервы РФ в бондах США в сентябре сократились на $11 млрд, до $76,5 млрд - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Валютные резервы Китая в сентябре сократились до $3,166 триллиона
Россия вложила еще пять миллиардов долларов в госдолг США