США для борьбы с коронавирусом раздадут полторы экономики России

Вадим Карасев

Фото: Win McNamee / Getty Images

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о новых мерах по стимулированию национальной экономики в рамках борьбы с коронавирусом. Их общий объем составляет 2,3 триллиона долларов, говорится на сайте регулятора.

Для сравнения, это в полтора раза больше, чем ВВП России за 2019 год (около 1,5 триллиона долларов по текущему курсу). В расчете на одного гражданина США это 7 тысяч долларов.

Нынешний пакет помощи больше предыдущего, который также был рекордным — 2 триллиона долларов. Из него 600 миллиардов выделены на поддержку бизнеса, большей частью среднего. Финансироваться будут льготные займы под четыре процента годовых, по которым в первый год проценты можно будет не выплачивать.

До 850 миллиардов долларов увеличена помощь по кредитам крупному бизнесу, еще 500 миллиардов направят на покупку муниципальных облигаций. Программа направлена на крупные города с населением более миллиона человек и округа с населением более двух миллионов и позволит им избежать банкротства.

В настоящее время США занимают первое место по количество заболевших COVID-19. По состоянию на 9 апреля в стране зарегистрированы 436 тысяч заболевших, почти 15 тысяч скончались.

В России в ближайшее время также будет опубликован второй пакет помощи. Как утверждают источники, знакомые с его обсуждением, он не предусматривает денежных мер поддержки, освобождения от выплаты основных налогов и прощения долгов по ним.