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Столичные полицейские получили право штрафовать нарушителей самоизоляции

Столичные полицейские получили право штрафовать нарушителей самоизоляции

МВД Москвы передана часть полномочий по составлению протоколов, если нарушители посягают на общественный порядок и безопасность. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что премьер-министр Михаил Мишустин утвердил подписанное в апреле соглашение между МВД и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения.

Ранее столичный Главк МВД сообщал, что полицейские составили более 160 административных протоколов на нарушителей ограничительных мер по коронавирусу. Речь идет о случаях, когда человеку было выдано предписание находиться дома и он его не соблюдал.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли закон о нарушении режима самоизоляции. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал его 30 марта. Закон предусматривает штраф за несоблюдение требований по приостановке проведения массовых мероприятий, работе торговых точек и по оказанию услуг с личным присутствием граждан: для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; для юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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