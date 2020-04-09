Столичные полицейские получили право штрафовать нарушителей самоизоляции

Лидия Мартынова

МВД Москвы передана часть полномочий по составлению протоколов, если нарушители посягают на общественный порядок и безопасность. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что премьер-министр Михаил Мишустин утвердил подписанное в апреле соглашение между МВД и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения.

Ранее столичный Главк МВД сообщал, что полицейские составили более 160 административных протоколов на нарушителей ограничительных мер по коронавирусу. Речь идет о случаях, когда человеку было выдано предписание находиться дома и он его не соблюдал.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли закон о нарушении режима самоизоляции. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал его 30 марта. Закон предусматривает штраф за несоблюдение требований по приостановке проведения массовых мероприятий, работе торговых точек и по оказанию услуг с личным присутствием граждан: для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; для юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.