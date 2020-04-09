Суд взыскал с владельцев бизнес-центра в Москве более 500 млн рублей

Анастасия Иванова

Арбитражный суд Москвы по иску банка "Северный морской путь" взыскал с трех компаний-владельцев бизнес-центра "Техноплаза" на Ярославском шоссе в столице более 308 миллионов рублей и около 2,7 миллиона долларов (в сумме по текущему курсу – более 500 миллионов рублей), следует из опубликованного решения суда.

Суд также удовлетворил требование банка об обращении взыскания на находящееся у него в залоге здание бизнес-центра путем продажи его с открытых торгов. Суд установил начальную стоимость предмета залога в 640 миллионов рублей. Изначально в этом иске "СМП Банк" требовал от ответчиков около 1 миллиарда рублей, но потом уточнил сумму иска.

Спор возник из двух договоров – кредитной линии и банковской гарантии. В 2011 году банк выдал кредит на 7 лет компании "Бобкэт Центр", дистрибьютору техники и навесного оборудования компании Bobcat. В 2014 году "Бобкэт Центр" и ООО "МиАС - механизация и автоматизация строительства" заключили договор о переводе долга, который на тот момент составлял 15 миллионов долларов. В том же году поручителями нового заемщика стали ответчики - ЗАО "Промстройресурс", ЗАО "Техноактив" и ЗАО "Стройфинанс", которые также внесли в залог принадлежащее им здание бизнес-центра.